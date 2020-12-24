風險溢酬仍合理 股票型基金2021持續看俏

英國爆發新冠肺炎變種病毒，為全球股市增添不安因子，使投資人再度陷入觀望；同時，隨著美股本益比達 29.4 倍，離 1999 年創下歷史紀錄的 30.7 倍僅一步之遙，經濟衰退與超高的本益比，也引發市場擔憂。「鉅亨買基金」認為，以經過無風險利率調整後的風險溢酬來看，美股仍高出歷史平均 1.1%，未來仍有上漲空間，建議投資人可趁拉回增持股票型基金部位。

所謂「風險溢酬」，是指投資人在投資風險較高的標的時，會要求較高的潛在報酬率，以彌補所承受的高風險，潛在報酬率與無風險利率間的差距，便是風險溢酬。以股市為例，風險溢酬計算方式是企業盈餘除以股價後，再減無風險利率。由於風險溢酬在計算時已減去無風險利率，股市風險溢酬便能直接與過往不同利率環境時的數值相比較。

「鉅亨買基金」總經理張榮仁表示，雖然美國股市的本益比處於近 60 年以來的超高水準，不過投資人需留意的是，現在的時空背景與 1999 年當時已大不相同，差異在代表無風險利率的美國 10 年公債殖利率，自 1981 年觸頂後便不斷下滑。1981 年 9 月，美國 10 年公債殖利率與美股本益比分別為 15.8% 與 7.9 倍，1999 年 12 月兩者分別為 6.4% 與 30.7 倍。如今美股本益比雖然來到 29.4 倍，但美國 10 年公債殖利率卻只有 0.93%，無風險利率間的差距有如天壤之別。

張榮仁進一步指出，以目前企業盈餘與股價水準來看，大部分國家股市的風險溢酬與歷史平均差異不大，只有美國股市高出 1.1%。不過，今年主要是受到疫情衝擊使各國股市盈餘大幅下降，隨著疫苗問世且將進入量產後，經濟活動可望加快恢復，景氣一旦回升，未來盈餘也會加速回升。若各國股市盈餘回到 2019 年底的數字，各國股市風險溢酬都將高於歷史平均，不少國家股市更會從合理變成超便宜，因此，股市震盪拉回都是增持股票型基金不錯的時機。

美國聯準會近期上調對明後兩年經濟成長率預估並下修失業率，同時再次重申 1200 億美元購債規模，並新增前瞻指引，購債計劃實施至聯準會雙重使命 (就業最大化及通膨價格穩定) 有實質進展為止。張榮仁認為，除了風險溢酬指標顯示股市仍有上漲空間外，聯準會的強力支持也有助於加快美國經濟回升的速度，建議投資人可善用「鉅亨買基金」的各項手續費優惠，趁股市拉回佈建股票型基金部位。