【聯邦投信】亞洲市場經濟跌少彈多、亞高收鎖定BB~B級信評！

近期疫苗研發成果漸露曙光，讓市場對全球景氣復甦產生期待！聯邦投信指出，疫苗廣泛接種後，將大幅降低新冠疫情帶來的傷害，而在後疫情時代下，亞洲經濟成長動能最為強勁，亞洲 11 月經濟持續穩定復甦，中國 11 月製造業 PMI 甚至達 52.1。市場對於亞洲經濟正向解讀，投資人可以好好把握亞高收債的投資潛力，掌握穩健收息之機會。

明年經濟成長率 6.7%，亞洲動能強勁遠超歐美！

聯邦永騰亞洲高收益債券基金經理人余政民指出，各國防疫措施逐漸成熟、疫苗進展順利，有助於景氣復甦，因此 IMF 對於明年各地區之景氣預期轉趨正面 (詳見圖一)，2021 年全球經濟成長率上修至 5.2%。

余政民分析，亞洲地區跌少彈多最具成長潛力，將成為眾所矚目的投資焦點！2020 年全球經濟受疫情衝擊，相較歐洲、北美洲與南美洲地區之經濟成長率下跌至 - 7.2%、-4.9% 及 - 8.1%，亞洲地區經濟成長率僅下滑至 - 2.3%；受惠疫情掌控得宜，預期 2021 年亞洲地區經濟成長率有望達到 6.7%，遠遠超過歐洲 4.7%、北美洲 3.3% 等西方國家。

亞高收債仍具利差，聚焦 BB~B 級債券表現

此外，余政民表示，就現階段而言聚焦於亞洲高收益債更為有利！從利差評價面來看，5 月份後債券利差已快速收斂，除了亞洲高收益債之債券利差尚有 750 個基本點，遠高於過去五年平均 516 個基本點之外，其他如新興市場債、亞洲投等債券利差皆已來到今年最低點，僅 308、159 個基本點。另從債券評級來看，降評高峰已過，BB~B 級之債券將更受青睞，隨著經濟逐漸復甦，未來將有機會獲得調升信用評級，因此，建議投資人可擇機加碼債務風險即將改善的亞洲高收益債券，聚焦在經濟復甦下獲得調升信評 (Rising Star) 之企業！

整體來看，余政民認為，亞高收債因經濟環境佳、利差收斂空間大等優勢，在當前低利環境下將成為一大投資主力。除此之外，選擇營運穩定、有機會調升信評、長線投資價值浮現之亞洲地區企業，更有利於投資人獲取穩定息收，後續表現值得關注。

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