科技類股基金怎麼挑？

投資科技類股已經變成投資顯學，但是其實科技類股之間的不同也大有學問。分清楚科技類股基金有什麼不同，選對自己想要的產業特性，才能掌握最佳投資機會。

1. 科技類股分兩種，硬體週期性較大

科技類股又可以依照提供的商品分為硬體、軟體產業，硬體產業包含半導體、電子零件、電腦硬體等具有實體的產業，通常因為需要較多資本，因此公司規模都不小，而這些產業具有明顯的週期性。從下圖可以看得出來，科技硬體產業與半導體週期有明顯的雷同之處，當半導體需求暢旺的時候，硬體類股的表現通常都不錯。相反地，當半導體出貨金額年增率落入負值時，科技硬體類股的表現也幾乎都不盡人意。

目前北美半導體設備出貨金額年增率已經由去年最低點 - 28.5%，一路上升至 10 月底的 26.9%，暗示著硬體類股的表現潛力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，資料截至 2020/10/31。指標採 MSCI 全球科技硬體類股指標，報酬率以美元計算。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 科技軟體產業硬需求，建構出穩定成長曲線

只擁有科技設備還不夠，還需要擁有如程式、文書處理、資料處理等軟體科技的輔助，才能完成現代人生活大部分的需求，因此軟體公司對科技業也十分重要。開發軟體的公司重人才資源，通常是不太需要大額資本的中小公司。除了持續成長的需求之外，現在大部分的軟體公司也發展出可以持續獲利的商業模式，讓軟體產業的表現相對硬體產業更為穩健。

3. 科技基金分類清單

近期半導體需求強勁，帶動硬體產業的亮眼表現，如果想要參與此波行情，可以從境內基金開始下手。由於許多電子零組件、半導體的優質公司都來自於台灣，境內基金公司更容易發掘到好的投資標的。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，資料期間 2020/11/30。上表為晨星台灣核備可銷售之科技產業類別基金之主級別，僅列出硬體產業佈局較高的部分基金做代表。

境外基金則多佈局軟體產業為主，包含知名的貝萊德世界科技基金，如果是想抓住新科技應用行情的投資人，選擇此類型最不容易出錯。

而不想單押某一種產業的投資人，可以透過投資軟、硬體並重的全球科技類股基金，例如聯博國際科技、摩根美國科技基金，或是透過趨勢主題科技基金，像是復華全球物聯網科技、路博邁 5G 股票基金等，來參與特定主題的投資機會。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

科技類股分類看清楚，軟硬適合不同人

科技軟體產業有堅實的成長需求，對於基礎的科技投資人比較如容易上手。但如果是進階的投資人，對於科技硬體產業的週期性有敏銳的觀察力，則可以透過科技硬體佈局較多的科技基金操作。特別看好某類科技主題的投資人，也可以透過全球科技基金找到適合的標的。如果不想煩惱如何調整科技子產業比重的人，選擇軟硬體並重的基金也是不錯的選擇。

鉅亨精選基金

>> 貝萊德世界科技基金 A2 美元

>> 摩根基金 - JPM 美國科技 (美元)-A 股 (累計)

>> 安聯台灣科技基金

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