大摩：蘋果進軍汽車行業 成為特斯拉重大利空

全球一直不缺少因為基本面而看空特斯拉 (Tesla Inc.)(TSLA-US) 的分析師，但現在看空的理由多了一個，而且其影響可能不小，那就是—蘋果 (AAPL-US) 來了。

據《彭博》報導，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析師周二 (22 日) 警告，蘋果進軍自駕電動車領域，可能使特斯拉股價面臨全新的威脅。

本周前兩個交易日，特斯拉先在周一大跌 6.5%，周二又挫 5.5%，理由出自消息面。媒體報導，蘋果正在推進自動駕駛汽車技術，並將目標鎖定在 2024 年生產一款乘用車。另有報導稱，蘋果還可能在 2021 年第 3 季，就推出電動汽車。

摩根士丹利策略師 Adam Jonas 領導團隊指出，蘋果準備進入汽車行業，這可能是投資者一段時間內，不得不考慮看空特斯拉最可信或最可怕的理由。

蘋果雖然早在 2014 年就啟動「泰坦計畫 (Project Titan) 」，但一直沒有明確的進度，此一工作小組還常更動。知情人士表示，直到 2018 年曾在特斯拉工作過的蘋果老將 Doug Field 重掌計畫後，蘋果才逐漸步入正軌。

Jonas 仍維持特斯拉的「買進」評級，但目標價定為 540 美元，比目前的交易價格低約 15%。

特斯拉股價

Jonas 認為，除了特斯拉受到威脅，蘋果進入汽車市場也可能打擊通用 (GM-US) 和福特 (Ford-US) 等傳統公司，如果「蘋果真的發揮它的影響力」，他們將很難與其競爭。

同時，對於電動車、自動駕駛和聯網汽車系統的供應商來說，Jonas 認為，蘋果的新計畫，也可能意味著大範圍投資的速度和規模發生重大變化。

(本文不開放合作夥伴轉載)