英媒：英國在漁業權問題向歐盟作出大幅讓步

英國與歐盟 (EU) 在自由貿易協定 (FTA) 的談判陷入膠著，為了打破僵局，傳出英國政府在有關歐盟漁船於英國海域的漁業權問題上，向歐盟作出大幅讓步。

根據英國《金融時報》報導，英國政府的全新提案內容是讓歐盟漁船的漁獲量減少程度，控制在較目前現狀減少 35% 水準。英國政府似乎也打算允諾歐盟漁船，未來五年在英國海域的漁獲量不會與目前現狀相差太多，避免劇烈變化所帶來的衝擊。

英國脫歐緩衝期即將於年底結束，而從 2021 年 1 月起，歐盟漁船在英國海域的漁獲量將大幅緊縮。

英國曾在一段談判期間，要求歐盟的漁獲量需刪減 8 成，這回提出的新條件，可說是一大讓步。

雖然有多家英國媒體報導此消息，不過目前還無法得知歐盟方面是否會接受英國提案，能否引導談判出現好的結果也還是未知數。

法國等其他國家強烈希望漁業環境能接近目前現狀，但目前還不知道能否接受英國的全新提案。如果談判破裂，任何歐盟漁船都無法進入英國海域；歐盟方面可能採取報復性關稅，恐造成英國的水產品難以出口。

距離年底只剩下九天，如果在那之前，英國與歐盟之間沒有就 FTA 談判達成共識、並且在雙方議會通過，目前的零關稅作法將立即結束，嚴重衝擊經濟活動。

雖然有 95% 的談判內容已取得共識，然而在漁業權，還有拉近英國產業政策與歐盟規定間差距、以確保公平競爭環境這兩個問題上，雙方意見仍有相當大的隔閡。