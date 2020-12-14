英國製造業警告：無協議脫歐恐讓產業被一拳擊倒

由英國製造業所組成的業界團體「Make UK」提出警告，如果英國政府在脫歐緩衝期於年底結束之前，還無法與歐盟 (EU) 達成通商貿易協定，對該業界而言將是「致命一擊」。

根據《路透社》週一 (14 日) 報導，英國製造業預測 2021 年的成長率將為 2.7%，從三個月前所作預測的年增 5.1% 作出下修。這個數字也大約只有英國整體經濟成長率預測的一半。

Make UK 的執行長 Stephen Phipson 表示「伴隨著新冠肺炎 (COVID-19) 的全球大流行，業界的多數企業就如同拳擊場上進入最後回合的選手一般，各個都精疲力竭。『無協議脫歐』很可能就是那個讓拳手倒在場上的一記重拳。」擔心英國製造業恐因無秩序脫歐而被 KO。

英國脫歐的緩衝期即將在 12 月底結束，如果在那之前還未能與歐盟之間達成通商協定，英國製造業自 2021 年 1 月 1 日起，多數出口商品也將被課關稅、並且在規則上產生壁壘。

Make UK 在說明中提到，參加該組織的企業們，預測下一季的生產將會持平或若干減少。雖然不會像過去數季一般，因為疫情關係而出現大幅滑落的情形，不過也無法樂觀看待未來發展。

Stephen Phipson 說道：「應該需要一段時日才會回溫。那些 V 型復甦的說法，也只不過是空想罷了。」