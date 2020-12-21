英國與歐盟談判最後倒數 漁業權問題嚴重分歧

英國政府在與歐盟 (EU) 之間的自由貿易協定 (FTA) 等未來關係，相關談判在最後關頭的 20 日當天仍然未能達成協議。在立場上期盼 FTA 能獲得批准的歐洲議會議員，先前要求在 20 日的深夜之前達成共識。然而雙方在英國海域的漁業權等問題持續對立。不過就算取得共識，能否在今年結束之前於雙方議會審理通過也是未知數。

根據《日本經濟新聞》週一 (21 日) 報導，英國與歐盟在 21 日之後，仍然會由雙方層級最高的談判官員來持續的進行協商。

英國脫歐的緩衝期只剩下最後 10 天，若是英國與歐盟在年底前無法取得共識，目前零關稅的現狀也將自明年元月起立即終止，經濟活動將出現不良影響。

歐洲議會的各個議會黨派在 17 日發表聲明，內容提到 FTA 的批准，必須在 20 日的深夜之前達成共識。歐洲議會的歐盟及英國協調小組主席麥克亞力斯特 (David McAllister) 於 20 日夜晚，在推文表示「得知在今天無法取得共識，歐洲議會期盼在今年內批准 (英國與 EU) 共識的立場消失。」負責談判的該團體，預計在 21 日上午討論今後對策。

然而英國當地的新冠病毒 (COVID-19) 出現傳播速度更快的新變種病毒株，該國與多個歐洲國家之間的往來已開始實施限制。今後疫情若是更加嚴峻，相關議程也可能受到影響。

雙方在兩個問題上嚴重對立，一個是英國海域的漁業權，另一個是拉近英國產業政策與歐盟規定間的差距、以確保公平的競爭環境。

在漁業權的問題上，英國希望歐盟漁船在英國海域的漁獲量，能較英國脫歐之前大幅減少，並打算就可進入英國海域的漁船來實施控管。另一方面，歐盟方面則是希望設定緩衝期，在一段長期間內慢慢緊縮歐盟漁船的漁獲量等，盼能維持接近現狀的漁業環境。

如果談判破裂，任何歐盟漁船都將無法進入英國海域，而歐盟方面則有可能採取報復性關稅，恐造成英國的水產品難以出口。

歐盟首席脫歐談判官巴尼耶 (Michel Barnier)20 日在推文上表示「兩者利益雖然處於危機狀況，但是雙方必定能夠有所作為。」敦促英國採取動作。