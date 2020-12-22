美參議員：財政部數十個電郵帳戶遭駭 梅努欽：已掌控情況

美國民主黨參議員 Ron Wyden 辦公室週一 (21 日) 表示，美國財政部數十個電子郵件帳戶遭到強大的駭客襲擊，疑似來自俄羅斯的駭客，對美國政府機構進行廣泛的間諜活動。

Wyden 發布聲明表示，參議院財務委員會被告知，對財政部的駭客攻擊自 7 月就已開始，似乎是一個重大事件，「其完全深度尚不清楚」。

Wyden 稱，微軟通知機構，數十個電子郵件帳戶已被入侵，駭客還滲透了美國財政部部門辦公室的系統，財政部最高級別官員，都屬於這個辦公室。「財政部仍然不知道駭客採取的所有行動，也不確切知道什麼訊息被盜。」

財政部沒有回應 CNN 等媒體的評論請求，但財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 稍早前表示，「好消息是沒有造成損害，也沒有見到大量資料遭到錯置。」

梅努欽強調，財政部目前完全掌控情況。財政部官員透露，部長的收件匣並未受到影響。

美國官員懷疑，俄羅斯是此次駭客攻擊的幕後黑手，除了財政部以外，國土安全部、農業部和商務部均受到類似攻擊。微軟上週表示，這次攻擊已經「到達俄羅斯以外的許多主要國家首都」。

美國總統川普相對淡化此次大規模駭客攻擊，並且認為中國可能才是元凶。他沒有譴責這次襲擊，也沒有譴責俄羅斯，而是表明他「得到了充分的通報，一切都獲得很好的控制」。