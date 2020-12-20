凱基銀：股市明年上半年優於下半年 建議兩大資產配置

2020 年全球經歷一場新冠肺炎疫情，導致今年全球經濟衰退估計約 4%。不過凱基銀行認為，明年上半年全球經濟成長率值得期待，預估明年度上半年股市漲幅可望高過下半年，建議投資人可布局循環性價值型類股、新興市場股債。而第二季需觀察廠商庫存增減狀況，及下半年是否出現殺手級創新產品，第四季則應謹慎因應 FED 部分資金可能退場所造成的衝擊。

凱基銀行表示，今年第 4 季新冠肺炎確診案例雖然再度激增，但因人們期待有效疫苗終將控制疫情傳播的心理下，金融市場不復見恐慌式的殺盤。預期疫苗施打後將有助經濟的穩定復甦，2021 年疫情的風險觀察重點，在疫苗何時可於國際間施打，效果是否如三期臨床數據顯示的高達 90% 以上的高保護力，與普遍施打後是否依然沒有副作用或不適的死亡案例傳出。

2020 年面對前所未知的病毒，初步最有效的控制手段是封城、禁止人群社交活動，導致實體經濟快速萎縮，股市也以恐慌大跌來反應，油價面臨需求大幅減少的狀況下，原油期貨結算價一度出現史上首見的負數。所幸恐懼賣壓並未維持太久，3 月下旬 FED 宣布美元無限量 QE，才啟動多頭動力火箭，將各國股價指數射向多頭走勢，美股四大指數均創下歷史新高。

凱基銀行表示，面對疫情威脅，FED 態度始終謹慎而保守，明年貨幣政策的風險在於，QE 造成資產價格上漲最終可能促成食品及能源的上漲，一旦出現通膨預期升溫、景氣恢復自動擴張，殖利率曲線趨於陡峭，FED 可能在 2021 年底前轉向量化緊縮 (QT) 操作。FED 真正的政策取向必須緊盯其資產負債表的規模增減才能窺見。

展望 2021 年的投資邏輯與策略，凱基銀行認為，在美國新任總統拜登的帶領及經濟回歸平穩下，股票市場中循環性價值型股如原物料、能源及金融等產業將成為 2021 年景氣復甦的領頭羊，股市除了從本益比考量外，也應考慮到股價淨值比是否低估，而帶動循環性價值股的股價修復行情，當然上述類股相對 2020 年的科技、生技、電信、新能源等成長型主流股也有落後補漲意味。

凱基銀行進一步表示，縱使美國 FED 保持官方利率低檔，但因景氣穩健復甦、通膨預期略微上升，10 年期美債殖利率可能升破 1.2%，投資等級債的資本利得不會太高，股票能帶來的收益仍高於債券。而新興市場股票及債券則將受益於美元走軟，吸引國際資金從成熟市場轉入新興市場而受益。

凱基銀行表示，明年上半年全球經濟成長率可能優於下半年，因此縱使股市全年走勢看好，但推測上半年漲幅可望高過下半年。至於需要留意市場拉回時點及重點為，第二季廠商庫存增減狀況及下半年有無殺手級創新產品；第四季則需提防 FED 考慮進行部分資金退場。