兆豐銀靠房貸數位平台 擠進房貸市占前10大

台商資金回流帶動房市買氣，緊抓房市交易商機，兆豐銀行推出「房貸 e 把兆」數位化平台，可以在 1 分鐘內完成查詢房價並申辦貸款，在數位平台助攻下，也讓兆豐銀房貸擠進市占前 10 大。

根據中央銀行統計，10 月全體銀行購置住宅貸款及建築貸款餘額，分別大增至 7.88 兆元及 2.37 兆元，雙雙站上歷史高點，也讓銀行房貸業務跟著升溫，兆豐銀「房貸 e 把兆」數位化平台，今年前 10 月藉由使用本平台進而經兆豐銀行核准的房貸金額較去年同期大幅成長 93%，創下上線以來 20 個月新高。

兆豐銀行表示，「房貸 e 把兆」數位平台提供民眾線上快速查詢房價行情、生活機能、貸款額度利率等資訊，一站式服務滿足民眾從看房、買房到辦理房貸的各項需求，並結合銀行後端系統，導入機器人流程自動化及地理圖資系統，打造智慧鑑價作業流程，有效提升核貸效率，縮短民眾等待時間。

今年 7 月，兆豐銀行進一步將網站服務優化，推出全新改版的房貸 e 把兆網站，不僅簡化操作流程，並為民眾整合房價試算紀錄，讓房貸數位服務更具便利性；其中智慧估價模型及流程，更獲得經濟部智慧財產局六項新型專利。

根據兆豐銀行最新統計，透過房貸 e 把兆申辦房貸的年齡層，以 40 歲以下的年輕族群為主，比重高達 62%，相較於金融聯合徵信中心截至 2020 年 6 月統計數據，房貸新增授信金額在 40 歲以下的人數占比為 47%，明顯高出許多。

兆豐銀行不僅以數位化平台成功打入年輕化族群，創造房貸數位轉型新契機，未來更將持續建置各種金融創新應用，要在數位房貸業務搶占一席之地。

看好第 4 季房市動能依然強勁，兆豐銀行為鼓勵有房貸需求的民眾多加利用線上貸款申請方式，即日起到 12 月底止，推出「今天，我想點兆豐房貸！」活動，只要民眾進入兆豐銀行官方網站，點選貸款 / 房貸線上申請，並於 2021 年 1 月底前完成撥款，可獲得「美食外送優惠券 2,000 元」抽獎機會。

