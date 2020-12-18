傳統型保單買氣仍低迷 投資型靠年金險殺出重圍 連三月收斂減幅

據壽險公會最新統計，截至今 (2020) 年前 11 月，壽險業新契約保費 7166 億元、年減 28.9%；其中，傳統型保單買氣仍低迷，年減 31.7%，但下半年起投資型保單殺出重圍，尤其靠年金險投資型商品帶動，使整體投資型保單前 11 月年減幅已大幅收斂至 19%，呈現連三個月逐月收斂。

壽險業前 11 月總保費 2.69 兆元、年減 8.2%；新契約保費 7166 億元、年減 28.9%；續年度保費 1.97 兆元、年增 2.7%。其中，傳統型保單前 11 月新契約保費 5364.1 億元、年減 31.7%，投資型保單 1802.2 億元、年減 19%，傳統型保單減幅有擴大跡象，但投資型保單已逐月好轉。

壽險公會表示，年初及年中兩度調降保單責任準備金利率、利變型保單宣告利率走低，傳統型保單買氣不佳，以及金管會公布宣告利率平穩機制於今年 7 月實施，明定壽險業宣告利率應考量固定收益債券利息收益率，更貼近實際債市利率，且保單的合約服務邊際利潤 (CSM) 不得為負，致使傳統型商品銷售力道減弱，另因疫情影響，使得前 11 月傳統型新契約保費收入年減 31.7%。

傳統型保單中，只有健康險逆勢成長，前 11 月新契約保費達 385.8 億元，年增 7.9%。

而投資型商品前 11 月負成長，除了因為疫情影響外，保險局就先前銷售主力的目標到期債券基金投資型保單擬訂新管理措施，規定基金投資的所有債券必須是 BBB + 級以上，即便投資 BBB + 級的債券，最多也不能逾基金淨值的 40%，以致連結保單的基金收益減少，影響投資型保單業績，另美國聯準會降息，對美元保單銷量的衝擊也不小。

不過，自下半年開始，投資型保單逐漸殺出重圍，各大壽險業搶攻投資型商品，買氣逐漸增溫，前 9 月投資型保單新契約保費仍年減 28.4%、前 10 月減幅降至 24.7%、前 11 月一口氣下修至年減 19%，減幅已低於 2 成，顯示下半年投資型保單熱賣。

進一步觀察，前 11 月投資型商品大賣，主要還是靠年金險的投資型商品帶動，年金險前 11 月新契約保費高達 906.9 億元、年增 40.1%%。