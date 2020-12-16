南山產險攜手Gogoro首創UBI保單 逾35萬名車主受惠

南山產物今 (16) 日推出屬於 Gogoro 車主的 UBI 保單，此創新商品是全台首張可驗證騎乘里程數的 UBI 車險商品，也是目前唯一不需另外安裝車載裝置、可以直接在 Gogoro APP 上進行投保的 UBI 商品。目前 Gogoro 車主將近 35 萬人，這張保單未來可望推展到有電池交換平台合作的其他電動機車廠，涵蓋的車主超過 37 萬人，都是未來潛在的客戶。

南山產物代理董事長蔡漢凌表示，這張 UBI 車險商品是目前業界第一張可驗證騎乘里程數的保險產品，也是響應政府推動綠色金融與金融科技創新政策的具體呈現。車主在更換電池時，就能自動將里程數計算為下個月應繳的保費，不僅提供車主「騎多少、付多少」的公平且具可驗證性計費模式，更運用區塊鏈專利科技加密數據傳輸，強化資訊安全與確保交換資料的完整與不可竄改性。

蔡漢凌進一步說明，此商品是為了 Gogoro 車主量身打造，保費並非以年計費，而是依照實際里程，設計上也符合主管機關對綠色商品與保險科技運用的具體期待，車主不需在車輛額外裝載裝置，透過 Gogoro App 就能記錄里程資訊，以獨特的里程計費、五種不同的組合套餐與結合區塊鏈加密，讓車主依照里程付出合宜的保費。

Gogoro 產品長彭明義表示，Gogoro 透過電動化革命引領智慧城市浪潮，不僅改變近 35 萬車主日常移動與分享能源的方式，更將充分運用豐富數據與領先業界的科技，為消費者帶來前所未有的智慧生活體驗。目前 Gogoro 車主將近 35 萬人，這張保單也可推展到有電池交換平台合作的其他電動機車廠，包括山葉、PGO、台鈴、中華汽車等，涵蓋的車主超達到 37 萬人，都是未來潛在的客戶。