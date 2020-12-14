【群益期貨老爹觀點】12月聯準會召開FOMC會議前,回顧一下11月的會議紀要

在 12 月聯準會 (Fed) 召開 FOMC 會議前, 先來回顧一下 11 月的會議紀要

11 月 25 日美國聯準會 11 月 FOMC 會議紀要重點包括:

無需立即調整資產購買, 現在以每個月 1200 億美元的速度購債不變。

量化寬鬆指引儘快加強及未來行動傾向在加息之前縮減資產購買或可延長期限。

把文字反過來看, 意思是聯準會升息之前會先看到縮減資產購買或收益曲線圈 (YCC) 調整, 11 月的會議紀要釋放出寬鬆的訊息, 聯準會將來會先採取先”管量”再”管價”的行動。

另外, 現在原物料價格雖有所上升, 但通膨還沒有到達令人厭惡的水位, 而在通膨達標且維持在 2% 之上一段時間, 聯準會才有可能會採取行動, 反應在市場上, 從 8 月初以來債券市場反應原物料價格上漲, 長債相對短債殖利率略轉趨陡峭, 主要即是反應市場預期利率維持不變, 而通膨略有上升的傾向。

歐洲央行 ECB 上週會議決議維持利率不變不, 但增加購債 5000 億歐元, 緊急抗疫購購計劃延長至 2022 年 3 月底 (原本為 2021 年 6 月底), 延長 9 個月, 現在什麼都要政府花錢, 而且政府花錢變得合情合理, 會造成貨幣與財政政策都傾向寬鬆, 而本週美國聯準會開會雖然可動用的貨幣政策工具可能不多, 而且聯準會主席及副主席也都不斷在向市場釋放出財政政策取代貨幣政策的聲音, 但至少聯準會離” 關閉水龍頭”還早得很, 但也是要關注 Fed 對於前瞻指引相關的訊息。

今年 3 月 25 日歐盟史上首取消會員國防疫赤字政上限, 歐盟最具代表性的財政規定暫停實施, 而美國則是 2019 年 7 月 23 日由川普宣布與國會領導人達成為期兩年的國家債務上限和預算協議, 川普簽屬了財政預算協議, 法案正式生效, 這項財政協議將凍結債務上限至 2021 年 7 月底, 2020 財政年度將可增加支出約 1.37 兆美元, 並暫停美國兩年的借款限額。

註: 歐盟「穩定暨成長公約」規定成員國年度預算赤字不得高於國內生產總值（GDP）的 3%, 國債需低於 GDP 的 60%。

豁免條款允許成員國用於醫療設備、防疫措施與增建醫院的開支不設限。

眼下, 財政取代貨幣政策是明確的方向, 拜登提名葉倫為新一任財長, 推動財政政策等同是政府帶頭或鼓勵花錢, 將帶動物價、原物料價格走升, 再加上反聖嬰題材的推波助瀾, 這也難怪聯準會在月首度將氣候風險納入貨幣政策決策模型之中, 但老爹認為目前物價還離 Fed 目標尚遠, 也沒還到達令人厭惡的水準, 2021 年隨著疫苗普遍性的施打, 美國政府曲速行動負責人表示美國預計到 2021 年第一季度末將為一億人接種疫苗, 美國的免疫覆蓋率將達 75~80%, 如果經濟活動將很快的恢復正常, 需求推動的物價上升應該也是不可避免的, OPEC + 會議決議在 2021 年 1 月起減產幅度由 770 萬桶 / 日調降為 720 萬桶 / 日即是著眼於明年需求上升的預期, 這也是資金明顯的轉向原物料市場的主要動力, 這可能成為 2021 年上半年的主要場景。

而隨著原物料價格走升, 從反聖嬰帶動農產品上揚, 到財政政策、中國汽車下鄉、緣能、電動車等推動基本金屬價格走高, 疫苗往好的方向發展, 也有助於需求推動價格上漲, 著眼於目前聯準會舉債” 爆表”, 一旦物價上升推動利率上揚, 則將造成利率負擔大幅上揚, 因此可以想像的情境是聯準會保持寬鬆再加上未來財政發力, 將促使通膨逐漸朝 2% 的目標前進, 如此一來便會對利率產生上行的壓力, 老爹預期下一任的財長葉倫到時候選擇逆轉弱勢美元的走勢的可能性, 會高於調升利率。

期貨老爹粉絲團 (每日國際新聞重點整理)

期貨研究二十年經歷，著有《陷阱分析法》一書，同時也是第十屆金彝獎得主，人稱米奇的期貨老爹。

群益期貨觀點粉絲團：每日 AM7:45 直播，群益期貨首席經濟學家 - 范振鴻。你給我 15 分，我給你全球財經事件深度解說

群益期貨外匯模擬交易平台：免費申請 新開戶贈 500 點