【群益期貨老爹觀點】最新一輪紓困案值得留意的訊息

美國國會兩黨領袖可能會放棄最有爭議的部分，通過規模較小的紓困提案，兩黨對州與地方政府的補助及企業免責條款僵持不下，跨黨派議員準備將 9080 億美元的紓困提案一分為二，其中 7480 億美元提案包含為期四個月的每週 300 美元失業補助、3000 億美元援助中小企業、350 億美元用於醫療保健，1600 億美元方案則屬於兩黨分歧的部份。

CARES 法案中一項鮮為人知的條款可能會引發美國 401k 退休計劃（是一種由僱員、雇主共同繳費建立起來的完全基金式的養老保險制度）的「拋售狂潮」。

Larry McDonald 寫道，美國在 2020 年 3 月 27 日頒布的《新冠病毒援助、救濟和經濟安全法案》（CARES）提供了 2.2 萬億美元的財政刺激，以應對疫情對美國經濟的影響。

其中有一項條款「暫時給予了人們提前提取退休基金的靈活性。這一臨時性的條款使人們可以從延稅退休賬戶緊急取款並免除罰款。」

具體來說，如果一個美國公民的年齡在 59 歲半以下，並且支取金額不超過 10 萬美元，那麼根據 CARES 法案第 2022 條，該公民可以提前從 401k 等退休賬戶取款而不用交 10% 的提前 支取罰款。 CARES 法案還允許美國公民在 3 年內分期繳納所得稅，無需在提款當年全部繳納。

由於這些免費提前提款的條款有效期在 2020 年底，所以數百萬緊缺現金的家庭可能會抓緊這唯一一次避免罰款的機會，賣出數百億甚至數千億被動型基金。

https://www.facebook.com/futuresdaddy/posts/1023875138109072

期貨老爹粉絲團 (每日國際新聞重點整理)：期貨研究二十年經歷，著有《陷阱分析法》一書，同時也是第十屆金彝獎得主，人稱米奇的期貨老爹。

群益期貨觀點粉絲團：每日 AM7:45 直播，群益期貨首席經濟學家 - 范振鴻。你給我 15 分，我給你全球財經事件深度解說。

群益期貨外匯模擬交易平台：免費申請 新開戶贈 500 點