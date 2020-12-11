知名富豪：瘋狂印鈔讓貨幣貶值 白銀將突破每盎司100美元

20 多年前，著名的投資人 Thomas Kaplan 靠白銀大賺一筆，並將其投資轉為全球數一數二的鋅銀礦。如今，隨著貴金屬價格走高，他再次展現了對白銀的十足信心。

Kaplan 本週接受 Kitco News 專訪，他認為，白銀不但將回到每盎司 50 美元以上的歷史高點，而沒有理由不會上漲突破 100 美元。

他說：「一旦白銀穩定下來，黃金隨著某些貨幣金屬上漲，那麼白銀就會開始跟隨黃金走勢，然後急升，漲勢超過黃金。」

他解釋，這就是金融危機時間發生的情況，現在將再次出現。

Kaplan 表示，隨著全球各國央行繼續向金融市場注入流動性，白銀將做為貨幣金屬受益，此外，在疫情後全球經濟復甦，白銀也將因其工業性質而得利。

Kaplan 認為，在疫情發生前，黃金等貴金屬就已經處於牛市，而疫情危機解決後，貴金屬的牛市也不會改變。

他表示，這次的疫情讓人們了解到，錢是可以隨意印出來的，貨幣貶值顯然對黃金非常、非常有利。

Kaplan 目前擔任 The Electrum Group 執行長，在墨西哥將新銀礦上市。上個月，他的大宗商品投資基金與 Gatos Silver，及其在墨西哥北部的 Cerro Los Gatos 礦場一起上市。