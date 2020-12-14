台南大型物流中心啟用服務南科科技廠 年產值估達181億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 南科 3 奈米廠正在加速興建，艾斯摩爾 (ASML)、日本信越等設備商也競相來台投資，滿足客戶需求，台南樹谷園區大型物流中心今 (14) 日正式啟用，由東煒建設投入約 18 億元資金打造，並建立物流供應鏈，就近服務樹谷園區及南科的科技大廠，年產值估可達 181 億元。

台南經發局長陳凱凌指出，東煒建設看好科技廠回台投資帶動台南發展潛力，於樹谷園區推動大型物流中心 BOO 案，規劃引進園區及週邊輔助供應鏈、快遞及第三方物流業者等。

陳凱凌說明，東煒建設預計斥資約 18 億元，創造 560 個就業機會，年產值上看 181 億元，未來可為台南市物業的流通帶來很大的幫助。

台南市長黃偉哲表示，感謝東煒建設投資台南、增加就業機會，就近服務南科暨樹谷園區科技大廠，滿足高品質倉儲環境與物流服務的需求，對於南部物流供應鏈具正面效益，啟用後將可發揮實質功效。

南科目前已引進積體電路、光電、精密機械、通訊、電腦週邊及生物科技等六大產業，形成了完整的產業聚落。由於台積電 5 奈米、3 奈米產能建置在南科，因而吸引荷蘭商 ASML、日本信越、德山等設備商加碼投資，以提供最即時與完備的支援，ASML 日前宣布在南科成立 EUV 全球技術培訓中心。

南市府指出，統計去年至今年 11 月底，共新增 579 件投資案，吸引 569 億元投資額，創造 668 億元產值，增加逾 1.3 個就業機會。黃偉哲每月召開投資會報，追蹤列管 2 億元以上重大投資案 99 案，投資額達 2995 億元，市府將致力打造台南成為「產經重鎮」。