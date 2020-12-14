疫情加速數位轉型需求 台灣三星B2B事業打入四大領域

台灣三星今 (14) 日舉行首屆 Solve for Tomorrow 競賽，選出 9 組創新應用，企業創新與商用解決方案事業部副總經理李元榮表示，新冠疫情加速企業數位化轉型，目前已在製造業、醫療業、政府部門及資安管理等領域有所斬獲，長期目標是將入選的創新應用產品，銷售給企業端客戶。

外界認為，在疫情影響下，全球正在快速發展數位轉型，不過台灣因疫情控制得宜，企業數位轉型速度較不顯著，對此，李元榮回應，目前台灣企業、公部門對數位化需求未減，加上企業因應疫情不得不從線下轉為線上，長期來看數位化仍是趨勢。

李元榮表示，旗下 B2B 事業體今年有所斬獲，包括醫療、製造業、政府部門及資安管理等，提供該領域企業設備、系統整合及多項解決方案等，企業可透過平板、手機等裝置進行數據蒐集，進行大數據分析。

他舉例，新北市正進行長照計畫，台灣三星與各衛生局與相關企業合作，開發護理包，透過 IoT、大數據等提供醫院端進行數位化轉型。

台灣三星首屆 Solve for Tomorrow 創新競賽，針對台灣兩大議題城鄉差距與高齡化開發出創新應用，並選出 9 項作品，李元榮指出，由於公司已建立 B2B 平台，雖然入選作品距離商業化仍有段距離，但中長期目標仍盼將作品導入企業端。