大摩：G10央行明年還會注入2.8兆美元流動性 助漲風險資產

摩根士丹利首席利率策略師 Matthew Hornbach 近期報告預測，G10 央行明年將透過購買政府債券，為市場再注入 2.8 兆美元的流動性。如果全球經濟表現超出預期，那麼充裕的流動性環境將支持風險較高的投資，代表全球股市牛市仍將持續。

Hornbach 表示，儘管流動性有不同的意涵，不過就全球市場來看，央行會透過資產負債表提供流動性，會使金融交易更加順暢。隨著貨幣供應的增加，往往會降低融資成本，從而影響各類資產的估值。

央行有多種方式調整流動性，他們可以在公開市場上購買證券，也就是量化寬鬆來增加市場上的流動性，也可以通過賣出證券或不再進行投資，來減少流動性，這是個動態的過程。

央行對流動性的處理，經常影響市場的變化。在 2019 年第 3 季，聯準會減少準備金，為固定收益投資者造成負面衝擊。在 2019 年第 4 季的收緊態度，更是造成股市的大幅動盪。

央行資產負債表預測 (圖表取自 Zero Hedge)

Hornbach 指出，今年受到疫情影響，全球央行展開前所未見的流動性注入，G10 的中央銀行僅透過購買政府債券，就已經注入了 4 兆美元。影響所及，全球股市也自 3 月低點展開全面性反彈。

Hornbach 預測，2021 年將是注入流動性的又一個重要年份，G10 央行明年還會再注入 2.8 兆美元的流動性，這一數字是各央行在過去任一年注入流動性的兩倍多。

G10 央行與 QE(圖表取自 Zero Hedge)

經濟學家預計全球經濟表現超出預期，Hornbach 認為，如果這是正確的，充裕的流動性環境將支持風險較高的投資，而不利於風險較小的投資。這意味著，被視為最安全投資的美債，將難以實現收支平衡，美元兌許多 G10 和新興市場貨幣的匯率，也會進一步下挫。

Hornbach 表示，對風險資產來說，要是央行比預期更早發出減少流動性的信號，或者全球經濟達不到預期的樂觀水準，就可能出現較大波動，這很可能成為 2021 年中期展望的主題。