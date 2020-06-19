美元流動性緩解 日本央行逐步擺脫Fed換匯依賴

疫情期間，日本央行 (BOJ) 自美國聯準會 (Fed) 獲取的美元資金總額為全球主要央行間最高，堪稱美元資金最大接受國。不過近期數據顯示，隨著市場的美元流動情況改善，日本正逐步擺脫對 Fed 的依賴。

6 月 18 日，日本央行與紐約 Fed 的美元互換額為 1714 億美元，已較 5 月底的高峰下滑，儘管仍占 Fed 與主要央行美元互換總額逾六成比重，但本週數據顯示，日本金融機構已不願和 Fed 簽署 3 個月期的外匯互換合約，由於美元流動性緊縮逐漸緩解，日本金融機構已經能夠透過本國央行獲取足夠美元資金。

根據統計，從四月起計算到本週，日本央行 (BOJ) 透過央行操作獲取總額高達 2250 億的美元資金，幾乎為主要央行中最高，這項操作有助於日本各家銀行和基金機構將資金注入收益率較高的美國股票和全球債券市場，幫助提升銀行獲利。

分析師預計，日本將逐步減少對 Fed 換匯窗口的依賴，因銀行同業市場幾乎回歸正常。花旗集團 (Citigroup) 外匯策略師 Osamu Takashima 表示，如今貨幣市場的美元借貸成本已經降低，因此日本銀行希望能夠減少對外匯互換操作的不必要使用。

Takashima 表示：「過度仰賴央行外匯互換操作是不健康的，日本的銀行當然也有意識到這點。」新冠肺炎疫情期間，為緩解全球美元荒局面，聯準會 (Fed) 與全球主要央行簽訂外匯互換協議 (FX Swap Lines)，幫助各國央行以低成本換取充足美元流動性。

目前，3 個月期的美元兌日圓互換基差為 17 個基點，今年 3 月時，互換基差曾一度高達 152 個基點，顯示當時市場對於美元具有高度需求，導致美元流動性緊縮。

作為外匯市場衍生品相關概念，可以從交叉貨幣基差互換 (Cross-currency basis swap) 看出美元的需求程度，當基差越負，代表著市場對美元需求越強。