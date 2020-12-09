三大危機迫在眉梢 台灣醫療護國神山步入關鍵十年

台灣醫療體系這座護國神山，正步入最關鍵的十年！《財訊》報導指出，2030 年將沒有傳統醫院，意即未來科技會加速應用到醫療體系，智慧醫療、數位醫療、遠距醫療、手術機器人，現在不跟上戰局奪得先機，十年後可能毫無追趕能力。《財訊》歸納出醫界的三大危機，還是不脫人才、制度 / 法規，以及健保這項老問題。

曾任衛生署副署長的張鴻仁，在著作《2030 健保大限》一書中提到一個觀念，現在台灣醫療性價比高，是靠這一代醫護人員撐起了便宜的健保。戰後嬰兒潮最後一年出生的醫師會在 2030 年退休，新一代的醫護人員接受新思想，不會視任勞任怨為理所當然，是會出走的，一個醫師的養成大約 15 年，今天若不做重大改革，10 年後就後悔莫及。

根據《財訊》報導，台灣的醫療危機並非無解，只是改革腳步一定要快，醫療體系本身站得更穩，這時候，科技業進軍協助醫療加速產業化，才能造就更穩固的護國神山。

《財訊》歸結於四大轉捩點。第一，疫情加速數位轉型的決心，因為資訊科技的介入，AI 幫忙判斷，將來醫療的進步將不再是師徒制，顛覆了醫界生態。第二，5G 商轉、演算法技術大躍進，都可以視作一種基礎建設，這些新技術到位，過去很多不可能的醫療應用都變得可行，而科技業在這方面有絕對優勢。

第三，全球先進國家都進入高齡社會，大健康、亞健康或長照產業，不是所有產品都需要食藥署之類的認證，科技業彈性更高。第四，政策的支持，尤其經過新冠疫情肆虐，沒有一個國家敢忽視醫療科技。以台灣而言，最新的例子就是《生技產業條例》計畫納入再生醫療、精準醫療及數位醫療。

《財訊》報導指出，過去十年的科技進軍生醫，是漸進式的，未來十年則會是跳躍式，劃時代的進步會造就龐大商機。