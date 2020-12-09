台新金控ESG好成績 榮獲CDP氣候變遷評比最高等A級肯定

繼 11 月台新金控連續三年蟬聯入選道瓊永續指數（Dow Jones Sustainability Indexes, DJSI）「世界指數」與「新興市場指數」成分股之肯定後，國際非營利組織 CDP(Carbon Disclosure Project，原碳揭露專案) 於 8 日公布 2020 年企業環境管理績效之評比結果，台新金控再傳佳績於氣候變遷專案中獲得最高等級 A List 肯定。台新金控總經理林維俊表示，台新金控在「永續治理」、「永續金融」、「氣候變遷策略」、「金融科技與數位創新」等面向不斷深化，並且持續依循永續發展趨勢積極落實，逐漸受到國際關注，未來將更努力朝金融永續的方向推進。

林維俊說明，CDP(Carbon Disclosure Project，原碳揭露專案)) 是由數個國際法人投資機構所發起成立之獨立非營利組織，現在已成為全球最大的環境報告系統，藉由投資機構間的共同合作，期望以資本市場的力量推動企業永續發展。該評比目的在於建立標準化資訊揭露流程，藉由要求企業填寫問卷以收集所需資訊並進行分析及評比，再提供給投資機構參考。其中最高等級為領導級的 A，而該年度被評選為 A 等級之企業，可被 CDP 列於 A List 名單之中，因此台新金控能獲此殊榮，顯示該公司對於環境保護之高度重視。

台新金控在綠色營運面上，除每年例行之溫室氣體盤查外，更導入 ISO 14001 環境管理系統，從各個面向檢視企業價值鏈的環境影響，並推動各項行動方案進而有效控管及持續改善，同時提升環境績效。此外，台新金控透過 ISO 50001 之能源定期審查、量測及監控，全力提升能源使用效率，並訂定「每年平均節電至少 1%」的五年節能目標。在資源減損方面，積極推動無紙化、提倡節約用水及落實廢棄物管理等，以減少營運過程造成的環境衝擊。

台新金控持續關注國際趨勢，且體認到氣候變遷對金融服務業所產生的各項議題，例如，確保治理與領導階層支持加強揭露、修訂風險評估流程、將情境分析與財務關連應用於氣候變遷。有鑑於此，台新金控 2018 年啟動導入 TCFD（氣候相關財務揭露，Task Force on Climate-related Financial Disclosures），2019 年更成為 TCFD 的支持機構，提升面對氣候變遷相關的實體和轉型風險應變能力。未來，將透過深化與落實 TCFD，逐步將其精神融入台新金控集團的營運計畫，並擴展到金融商品服務的客戶端，以追求自身與客戶之永續成長，也成為永續環境推動的智慧好夥伴。