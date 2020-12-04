2020台灣醫療科技展登場 新保大秀樂齡生活服務

2020 台灣醫療科技展於 12 月 3 日至 12 月 6 日在台北南港展覽館盛大開展，新光保全 (9925-TW) 參與新光集團結合新光醫院、新光人壽、新光銀行共同聯展，以「活力新光 樂齡未來」為主題，從防疫醫療、數位金融、智慧照護、樂齡共生等議題出發，整合新光資源推出四大展區，打造一條龍的完善服務，提供安心樂活的全齡生活服務。

因應高齡化的世代來臨，展出智慧科技如何運用於長者照護的方案，新光保全本次分為 2 大展區，於集團專區展出溫測人臉卡機、防疫機器人等，在疫情的影響下，希望透過科技智慧化，達到零接觸，於戴口罩的情況下也快速識別的門禁差勤管理，以及在智慧復能運動設備上，首創與量測系統整合的功能，協助行動不便者、需要照護的長輩以及養護機構或一般大眾，為高齡生活達到更完善的防護。而銀髮照護發展的服務上，也展出 Laevo 外骨骼輔助衣，讓穿戴者減輕負擔，預防勞災，希望透過科技智慧化，達到更完善的防護。

新光保全於銀光經濟專區展出 Care U 雲端遠距照護系統、智慧床墊、律動紓壓椅等，Care U 雲端遠距照護系統可在家使用，為長輩打理生活服務，使用舒壓椅達到居家運動效果，同時智慧床墊可進行睡眠監測。

此外，新光集團於台灣醫療科技展中也推出一系列舞台及集點卡好康活動，只要到新光攤位參與體驗，集點即可兌換如 LED 牛年提燈等多項好禮，今年推出的牛年燈籠特別戴上口罩，提醒民眾防疫期間不忘戴口罩，讓民眾把玩燈籠之餘也能提昇防疫意識，為防疫宣傳出力。