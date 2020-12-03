電動車成長動能強勁 瑞銀估2025年滲透率可達2成

在龍頭股特斯拉 (TSLA-US) 帶動下，包含美國與中國的電動車與供應鏈股價走勢亮眼，瑞銀投資研究全球研究部中國汽車行業分析師鞏旻 (Paul Gong) 表示，中國電動車製造商具有結構性優勢，預估電動車滲透率將從 2025 年的 20% 逐年攀升，2030 年滲透率可望達到 50%。

鞏旻表示，近期電動車股價漲勢強勁，看好市場需求與汽車製造商潛在的超預期利潤率表現，根據 UBS Evidence Lab 動力電池拆解分析，預估 2030 年中國電動車滲透率將接近 50%，因此進一步上調電動車製造商目標價。

從基本面說，鞏旻表示，過去幾個月，電動車廠銷量優於預期，根據瑞銀實證所 (UBS Evidence Lab) 動力電池拆解分析顯示，電池成本下降速度比預期更快、時間比預期更早，預計整體電動車滲透率將從 2025 年的 20% 升至 2030 年的近 50%。

鞏旻指出，如果電動車公司從 2025 年起滲透率可持續穩定，將上調中期銷量與利潤率預估值。

鞏旻也說，市場競爭激烈下，產業滲透率仍有變化，即便是在最樂觀的情景下，當前估值也偏高，儘管電動車基本面強勁，但從市值分析顯示，電動車類股長期價值與目前市場估值已嚴重脫節。