美光桃園DRAM廠跳電 市場關注對市況影響

記憶體大廠美光 (Micron) 桃園廠區今 (3) 日傳發生跳電，美光證實發生跳電，廠區並即時啟動安全防護機制，事件影響正調查中；由於該廠占美光總產能的 3 成以上，後續是否對 DRAM 市況與價格造成影響，備受市場關注。

美光證實，桃園廠區今日發生跳電事件，廠區已即時啟動安全防護機制；目前確認所有同仁均安全無虞，事件影響正調查確認中。

美光為全球第三大 DRAM 廠，僅次於三星及 SK 海力士，據研調機構集邦科技統計顯示，美光第三季市占率約 25%。美光目前在台灣主要生產據點在桃園、台中，桃園廠第四季月產能約 12.5 萬片，主要產品為 DDR4，占美光總產能的 3 成以上，也占全球 DRAM 總產能的 8.8%。

美光日前上調本季財測，並釋出對明年市況的樂觀展望，看好明年在全球經濟可望成長下，對記憶體的需求也會同步增加，推升 DRAM 銷售表現。威剛 (3260-TW) 也認為明年第一季供需將趨於平衡，並與力積電同步看好，下半年可能面臨供給吃緊。

業者也指出，近來已可看到 DRAM 合約價止跌跡象，看好後續價格向上，市場對 DRAM 合約價與現貨價後市看法也偏多。而在美光桃園廠發生跳電下，市場密切關注對 DRAM 市況與價格帶來的影響。

