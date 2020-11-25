〈電動車大商機〉中概電動車噴漲 當心估值藏有巨大泡沫

特斯拉股價噴漲，中概電動車股也跟著吃香喝辣，蔚來、小鵬、理想汽車股價頻創新高，市值一飛沖天。分析師警告，市場對新能源汽車發展過於樂觀，許多車廠尚未有獲利能力，估值恐隱藏巨大泡沫。

目前蔚來市值已超越通用，成為全球第五大車廠；小鵬汽車市值也首度突破 500 億美元大關，超越本田，躋身全球第十大；比亞迪則穩居第四。換句話說，全球前十大車廠，中國新能源車企就拿下三位。

《CNBC》財經節目主持人克萊默（Jim Cramer）表示，電動車「錢」景看似一片光明，投資人都在尋找下一個特斯拉，紛紛砸錢投資像是尼可拉（Nikola Corp）、蔚來汽車、理想汽車等，但這類電動車新創並沒有任何業績證明其估值，且仍處燒錢的階段。

以中概電動車三雄為例，過去 11 個季度，蔚來汽車一共虧損 248.49 億元 (人民幣，下同)，月均虧損 7.53 億元；小鵬汽車虧損 70.33 億元，月均虧損 2.1 億元；理想汽車虧損 42.29 億元，月均虧損 1.28 億元。

雖然近一個月新能源汽車表現強勢，但分析師仍認為，新能源汽車估值偏高，短期不建議介入。

中國目前是電動車最大巿場，政策推動電動車滲透率將在 2025 年達到 20%，意味屆時一年將有 400~450 萬的電動車，較現在增加 3 倍。

儘管中國車企靠國內市場就有極大成長空間，但部分人士警告，今年以來，蔚來汽車股價噴漲 1105%，對照特斯拉則為 496%，漲勢實在兇猛。根據 S&P Global Market Intelligence 數據，蔚來的企業價值／遠期銷售比為 19.7 倍，幾乎是特斯拉 2 倍，也遠高於中國同業小鵬、理想汽車，顯示蔚來股價可能衝過頭了。