〈房產〉住展風向球11月分數再攀今年新高 對應燈號連7月亮黃藍燈

代表北台灣新建案市場概況的住展風向球，11 月分數升至 37.1 分，較 10 月增加 1.2 分，分數續創今年來新高，對應燈號則已連續 7 個月亮出黃藍燈。

風向球六大構成項目中，新成屋供給量、來人組數等兩項分數下滑，至於議價率、廣告量、成交組數等三項分數持平，分數唯一上升的項目是預售屋推案量。

住展研發長何世昌表示，雖然近期政府打炒房欵慮籠罩市場，但新建案市場買氣依然穩定，再加上延推建案案量挹注，讓風向球分數一舉升至今年高點。

何世昌指出，數據顯示近來看房子的人少了，但買氣不減反增，反映出買方出手的意願仍高，場子依然暖呼呼。放長遠來看，疫情後市場有些太熱，若能稍微降溫一些，倒也不是壞事。同時，也透露出建案現在釋出廣告，所吸引到的來客準度都頗高。

何世昌進一步表示，目前房市復甦格局依舊不變，且風向球正逐漸往綠燈靠攏；若扣除廣告批數與成屋供給量等兩項不看，則其他四項分數其實與綠燈水準無異，多頭的味道是越來越濃了。

住展風向球 11 月分數升至 37.1 分，分數續創今年來新高，對應燈號則已連續 7 個月亮出黃藍燈；其中 11 月預售屋推案量大增至約 900 億元，案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 大安「溫州院」；新北市 - 板橋「文化風華」與「江南 Star」、新店「合環 LANDMARK」和「湯泉綠中海」、中和「漢寶の丘」、土城「台信樂晴市 - 心晴天」；桃園市 - 中壢「京懋睿和」、「新森活」與「昆旺 i HOME」、楊梅「振翔富裔」、桃園「成功大院」、「合輝豐鉑」、「京懋頤和」、「京澄泰然」、「尊勝白金花園」與「遠雄青晉」、龜山「水悅青青」和「允將大作」、八德「三本雲上」等案。

由於 10 月推案量受到官員放話打炒房與稽查紅單的衝擊，導致預售推案量急縮，部份建案延到 11 月才釋出，因此罕見顯示出 11 月預售推案比 10 月還熱絡的情形。雖然業者推案信心逐漸回復，但特定地區竟出現建案為了避風頭，接待中心外觀偽裝成歇業、貼上已搬遷的告示，以免惹上麻煩。

但成屋並非官方稽查的主要目標，推案進度未受干擾，11 月沒有像預售屋市場有延推案挹注而增量的情況。11 月新釋出的成屋降至約 8 百戶，而單一案量達 15 億元以上的指標建案為台北市 - 中正「宏璟帝璟苑」、新北市 - 中和「遠雄百富」、新莊「碧瑤大都匯」和「幸福璞園」、桃園市 - 桃園「大清卓越」等案。

在新建案市況方面，11 月風向球追蹤的指標案平均來人組數約為 29.2 組，比 10 月減少 5.2 組，已連續三個月減少，且減幅明顯擴大。