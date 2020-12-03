欣陸旗下大陸建設結盟日商進軍高雄 推飯店共構宅

欣陸投控 (3703-TW) 旗下大陸建設繼結合寒舍集團推出熱銷個案「琢豐」後，今 (3) 日宣布瞄準南台灣市場，跨海聯手日本大和房屋集團及大倉日航酒店管理公司，於高雄亞洲新灣區打造首宗日系飯店共構住宅「和陸寓邸」，由海悅 (2348-TW) 代銷。

近年高雄房市翻轉，商業行為聚集的南高雄漸成各大建商獵地推案標的，其中，坐落國際海港首排的亞洲新灣區，擁有政府斥資 1300 億元投資各項重大建設，進而帶動產業、交通陸續到位，加上設立「高雄 5G AIoT 創新園區」掀起產業界高度關注。

由大和房屋集團、大陸建設合資成立的汎陸建設，旗下首件複合式開發案「和陸寓邸」與「高雄日航酒店」共構開發，建案由大和房屋集團與大陸建設合資成立的汎陸建設，以每坪 186 萬元買下基地位於中山二路、林森四路雙軸角地，面積 1550 坪；營建工程也由日本大成建設株式會社及大陸工程聯合承攬，設計上力邀日本安井建築設計事務所及台灣豪邸推手元宏聯合建築創辦人柯宏宗雙強出擊，大至外觀小至細節，形塑深具收藏價值的建築地標。

此複合式開發案將打造 21 層的「高雄日航酒店」，及 29 層住宅大樓「和陸寓邸」國際級雙塔地標。住宅部分，全案規劃 22-55 坪、同時可合併為 45-92 坪的中大坪數產品。此外，「和陸寓邸」與「高雄日航酒店」共構，以空橋聯通，與一旁晶英國際行館、和逸酒店、洲際酒店等形成高質感的星級飯店街廓，催生亞洲新灣區成為國際建築較勁舞台。

大陸建設董事長張良吉指出，世界大都會的精緻住宅，皆朝飯店化共構趨勢，「和陸寓邸」未來住戶可使用「高雄日航酒店」的 SPA、健身房等服務設施，以及酒店中的 5 處酒吧及餐廳等，期盼本案能在高雄眾多國際級建築中，呈現更為創新的細緻生活體驗。

代銷「和陸寓邸」的海悅國際表示，大陸建設承襲大陸工程在台深耕 70 多年的經驗，早已在北台灣累積大批實力雄厚的粉絲，加上大和房屋的國際知名度，強大品牌力拉抬建案能見度，高雄在地客層也看好飯店共構住宅的稀有性，市場認同度相當高。

第三季稅後純益 3.91 億元，較去年同期轉盈，每股純益 0.47 元，前 9 月稅後純益 11.33 億元，年增 3.55 倍，每股純益 1.38 元。