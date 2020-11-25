〈房產〉捷運小碧潭站進出站人次今年逆勢成長 中古屋成交量成長中

今年新冠疫情來襲，台北捷運前 9 月運量較去年同期下滑 14.7%，房仲業者彙整較不受疫情影響的 10 個捷運站，其中，「小碧潭站」無懼疫情逆勢成長，是台北捷運在這波疫情衝擊下唯一正成長的站點，小碧潭站周遭中古屋均價仍有 4 字頭，2018 年後，成交量也年年成長。

永慶房屋業管部協理謝志傑指出，捷運小碧潭站過去旅運量長年敬陪末座，2018 年後，IKEA 與京站相繼開幕，帶動周遭人流，該站進出站人次較去年大幅成長 11%；而頂埔站緊鄰土城工業區及頂埔科技園區，充足的就業人口帶來通勤需求，降低疫情衝擊。

透過實價登錄資料觀察各捷運站今年成交行情，小碧潭站周遭中古屋均價仍保有 4 字頭，2018 年後，成交量也年年成長。謝志傑說明，周遭除了有新店高中、中正國小等學校外，還有小碧潭、親情河濱公園。鄰近的中央新村，棋盤式規劃街道綠蔭盎然，更有媲美民生社區一說。IKEA 與京站開幕後，補足原本較為不足的生活機能，帶動當地人流，房市隨之熱絡。

而頂埔站成交物件大多都是大樓、華廈，均價約每坪 32.5 萬元。謝志傑說，頂埔站緊鄰土城工業區，工業區內有鴻海、正崴等上市公司坐落，今年受惠台商回流，吸引許多開發商推出廠辦，未來預計吸引上萬就業機會。交通建設方面，捷運三鶯線預計以頂埔作為轉乘站，未來可連結三峽、鶯歌等區域，擴大當地生活圈。

謝志傑表示，輔大、丹鳳、迴龍三捷運站位處下新莊，是中和新蘆線末端三站，新莊區算是新北市第一環，生活機能豐富，加上捷運開通後，進入台北市的通勤時間僅需 20 分鐘左右，A6 貴和站可前往林口、桃機等地，交通方便，且房價負擔相較蛋黃區輕鬆不少，受到自住族群青睞吸引民眾進駐，這次在疫情中受到的影響也較少。

謝志傑指出，輔大、丹鳳以及迴龍所處下新莊機能成熟，有丹鳳國小、丹鳳高中以及輔仁大學等學校，採買有家樂福、Costco 等量販店，區內還有有鴻金寶、西盛、雙鳳等商圈，足以滿足民眾日常所需。此外，搭乘捷運至台北市僅需 20 分鐘，此外，也可透過 A6 貴和站前往林口、桃機等地，交通方便，且房價負擔相較蛋黃區輕鬆不少，受到自住族群青睞。謝志傑補充，輔大站周邊以電梯大樓與華廈為大宗，均價約每坪 35.7 萬元，公寓則約每坪 27.3 萬元；而丹鳳以及迴龍的大樓均價約每坪約 34 萬元，公寓 2 字頭就可以入手，價格最為親民。

關渡站是淡水信義線的北市門牌最後一站，中古屋 3、4 字頭就有機會入手，是台北市上榜四站中，房價最低的一站。謝志傑表示，關渡站距離 500 公尺內即有 Costco 量販店，還有關渡國小、關渡國中及北藝大等學校，最重要的是，關渡工業區內有華碩電腦、和碩科技等公司，大量就業人口也提供房屋市場穩定需求。今年，看好北市廠辦需求，中華賓士也進入關渡工業區，推出五層樓之 A 級廠辦，未來就業動能有望持續支撐房市。