〈房產〉飲料店不景氣中逆勢展店 近三年店數不減反增2800餘店

據財政部統計資料顯示，冰果店、冷 (熱) 飲店今年全台家數增加到近 2 萬店，較 2018 年初增加 2800 餘店，即使許多商圈店面面臨景氣寒冬，但手搖飲料仍受國人歡迎，不少投資人仍持續投入展店，過去兩年的資料顯示，平均單店年銷售額約 300 萬元，等於每月銷售額約 25 萬元。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，手搖飲料店進入技術門檻低，加上市場對手搖飲料需求穩定，因此吸引一些投資人進入市場，手搖飲料產業也因應國人對於健康需求與消費習慣的改變，更為訴求健康取向，另外不僅飲料要好喝，店面門市的裝潢與產品的包裝，更要能夠吸引人。

統計資料顯示，2018 年全國的冰果店、冷 (熱) 飲店家數約 1.7 萬家，今年 9 月已經增加到將近 2 萬家，六都全部都呈現成長趨勢，比較有趣的是雖然雙北市的人口都高於其他四都，但台中市、台南市、高雄市的飲料店的店數卻比雙北市都還要多，從銷售額統計則發現，2018 年、2019 年的飲料店銷售額總計分別為 522 億元與 550 億元，平均單店的年銷售額約 300 萬元，等於每月的銷售額約 25 萬元。

另外，根據經濟部統計處的批發、零售及餐飲業經營實況調查結果，2018 年飲料店經營面臨的困境（複選）依序為：「人員流動率高」（占 54.6%）、「同業間競爭激烈」（占 52.7%）、「營業成本上升」（占 52.7%）。為提升競爭力，飲料店業者認為未來營運發展計畫前三項為：「研發新產品」（占 50.9%）、「加強食品安全控管」（占 49.1%）、「降低人事成本」（占 40.0%）。

根據流通快訊的店數統計，2019 年 4 月底前十大飲料店共 3,908 家，其中以清心福全 930 家最多，五十嵐 533 家居次，曾敬德表示，手搖飲市場競爭激烈，民眾有意加盟投身該行業時，應該多評估周邊的消費人潮商機，包括是否有足夠的上班族、學生族群等，另外也要控管好店租、人事等固定成本，才能夠降低經營風險。