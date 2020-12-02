【永豐期貨】台股漲逾百點寫收盤新高 兵臨萬四關卡

期貨走勢

台指期週三上漲 80 點至 13955 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 34.14 點，電子期轉為逆價差 - 1.62 點，金融期逆價差縮至 - 3.13 點。現貨部分，三大法人買超 3.01 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加 2408 口至 5190 口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨多單增加 1565 口至 9736 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少 2276 口至 - 8055 口。

週二新一輪刺激措施有所進展，加上疫苗利多消息，美股標普、那指、費半創下歷史新高，道瓊上漲 0.63%，標普 500 上漲 1.13%，那斯達克上漲 1.28%，費半指數上漲 1.74%，台積電 ADR 則站上 100 美元大關。台股今天開高震盪走高，盤中一度獲利了結賣壓湧現，但隨後買盤進駐，尾盤上攻到萬四大關城下，終場加權指數大漲逾百點，收 13989.14 點，再度寫下收盤新高。權值股來看，台積電盤中一度突破 500 元關卡，終場上揚 1.83%，收 499 元，大立光最高來到 3410 元，終場收斂上漲 0.89% 收 3375 元，整體電子股及記憶體族群相當強勢。整體來看，台股基本面佳，加上資金行情依舊，嘎空行情依舊，大盤突破萬四大關可期，但仍需外資助攻且帶量才能站穩，短期紓困方案及疫苗消息將影響走勢，投資人可留意是否有高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.18 降至 1.15。VIX 指數上漲 0.3 至 18.87。整體選擇權籌碼面中性偏空。 (永豐期貨研調)



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