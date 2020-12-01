【永豐期貨】電子股領軍上攻 台股開高走高收復5日線

期貨走勢

台指期週二上漲 155 點至 13875 點。價差方面，台指期逆價差擴至 - 10.67 點，電子期正價差縮至 0.32 點，金融期轉為逆價差 - 5.23 點。現貨部分，三大法人買超 4.25 億元；而在台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少 2370 口至 2782 口，其中外資多單減碼且空單加碼，淨多單減少 3469 口至 8171 口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加 1054 口至 - 10331 口。

週一美股高檔獲利了結賣壓湧現，另外傳出川普政府有意加大制裁中國企業，美股四大指數除費半接收黑，道瓊下跌 0.91%，標普 500 下跌 0.46%，那斯達克下跌 0.06%，費半指數上漲 1.21%。台股今天開高走高，電子股權值股領軍上攻，加權指數終場上漲 1.19%，收今天最高 13885.67 點，收復 5 日線和 10 日線，一掃昨日尾盤重挫的陰霾。權值股來看，大立光上漲 3.72%，收 3345 元；台積電有 1.98% 的漲幅，收 490 元，蓄勢挑戰 500 元大關，另外記憶體及面板股族群也相對強勁，整體來看，台股基本面佳且高殖利率，加上資金充沛，是大盤上攻的動能，但要挑戰萬四關卡仍需外資助攻，短期投資人可追蹤疫情及疫苗後續發展，且留意是否有高檔獲利了結的賣壓。

選擇權分析

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在 14000 點，賣權未平倉最大量集中在 12000 點。全月份未平倉量 put/call ratio 值由 1.1 升至 1.18。VIX 指數維持 18.57 不變。整體選擇權籌碼面有利多方上攻。 (永豐期貨研調)



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