〈房產〉全台六都11月建物買賣移轉數2.46萬棟創今年新高 台中表現亮眼

全台六都今 (1) 日分別公布 11 月「建物買賣移轉棟數」，六都交易量合計為 2 萬 4594 棟，創今年單月新高；其中台中市 11 月交易量為 5191 棟，月增 4.7%，年增 53.4%，創 59 個月來新高最吸睛，合計六都前 11 月交易量 22 萬 3950 棟，年增 6.8%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，11 月六都買賣移轉棟數達到 2.46 萬棟，12 月工作天數又比 11 月多出約 1 成，地政機關有更多時間可辦理過戶，今年第四季買氣又維持在相對高檔，推估全台全年移轉棟數可望超過 2014 年的 32 萬 598 棟，也說明今年買氣也是 2014 年以來最熱絡的一年，今年初房市雖受疫情干擾，但受惠國內控制得當，加上降息後房市快速回穩量增，帶動過去幾年的觀望買盤逐漸回籠，不僅第三季淡季不淡，第四季也維持傳統旺季的交易熱度。

2020 年 11 月六都建物買賣移轉棟數月增 12.9%，台北市月增 21.2%，新北市月增 9%，桃園市月增 22.7%，台中市月增 4.7%，台南市月增 11.2%，高雄市月增 16.0%。永慶房屋業管部協理謝志傑指出，11 月的移轉量是反映 10 月的市況，而 10 月開始邁入房市的傳統旺季，且 9 月受到中秋補班日影響，導致基期較低，使 11 月六都的交易量除了基期較高的台中市外，其他縣市都有一定幅度的增加。

與去年同期相比，六都會區交易量增加 24.9%，其中台北市年增 36.5%，新北市年增 19.7%，桃園市年增 9.0%，台中市年增 53.4%，台南市年增 13.1%，高雄市年增 20.3%。謝志傑說，11 月房市交易量與去年同期相比，除了桃園市之外，都雙位數的成長幅度，顯示六都的市況皆相當熱絡，其中又以台中市增加 53.4% 最為驚人，台灣房屋指出，主要受捷運利多及好市多開幕帶動，北屯區買氣尤其熱絡，11 月交易量衝破 1000 棟里程碑，佔比更高達全市的五分之一，由於北屯區各重劃區推案蓬勃，往後陸續交屋將使買賣移轉棟數於在高檔盤旋。

進一步觀察今年 1-11 月六大都會區建物買賣移轉棟數較去年同期增加 6.8%，其中台北市年增 10.8%，新北市年增 4.9%，桃園市年增 14.1%，台中市年增 11.1%，台南市年減 1.4%，高雄市年減 0.6%。

謝志傑指出，今年受到新冠肺炎影響，上半年的交易量疲弱，累計年增率一度呈現負成長。但隨著國內疫情逐漸受到控制，再加上低利率環境、寬鬆貨幣政策，以及上半年的遞延性買盤陸續出籠，房市交易轉趨熱絡，全台買賣移轉棟數累積到 10 月底為止已達 26 萬棟，若是未來政經情勢沒有太大的變化，交易量維持每月 3 萬棟的熱度，全年買賣移轉棟數有望達到 32 萬棟，續走「量增價穩」的格局。