晶片需求帶動南韓11月出口成長4% 但表現略低於預期

全球對記憶體晶片的旺盛需求，推動了南韓 11 月份出口出現 4% 的成長，這一數據雖然由 10 月份的下跌回升，但增速低於預期，分析師預計可以較去年同期成長 6.8%。

南韓政府週二 (1 日) 公布，11 月份出口額為 458.1 億美元，略高於 10 月份的 449 億美元，去年同期為 440 億美元。進口額下降 2.1%，至 398 億美元，貿易順差為 59.3 億美元，也代表著連續第 7 個月的貿易順差。

官員指出，出口的成長主要來自晶片及其他資科產品在海外的強勁銷售。工業部長 Sung Yun-mo 表示，晶片及汽車等主要產品均表現強勁，特別是在疫情期間，為減少接觸使 IT 相關產品的出口也有所增加。

其中 11 月份晶片出口年增 16.4%，達 85 億美元，為連續第 5 個月成長，晶片約占每月南韓出口的 19%。顯示器成長了 21.4%，達 19 億美元，行動設備成長 20.2%。

此外，汽車出口成長 2.1%，至 39 億美元。

KB Bank 經濟學家 Moon Jung Hui 表示，記憶體晶片的強勁銷售正在引領復甦，但由於疫情在美國及歐洲復發，整體出口可能會放緩至明年 1 月才能好轉。

他認為，到明年 2-3 月開始，隨著對疫情擔憂減少，以及疫苗的分發注射，南韓的出口成長有望變得更為強勁。