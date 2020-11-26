韓廠延後關閉LCD影響有限 12月電視面板報價續揚

韓國面板大廠三星顯示器、LGD 確定將年底 LCD 關廠計畫延後至明年第 1 季底實施，對此，市場人士分析，韓廠在 LCD 供給占比已不大，對整體市場或台廠友達 (2409-TW)、群創 (3481-TW) 影響有限，也預期 12 月面板報價仍將維持緩漲格局，有利面板廠營運。

市場人士指出，韓廠近年著重布局 OLED 市場，並逐步淡出 LCD 市場份額，估目前韓廠占比已低於 1 成、甚至 5% 以下，LCD 市場仍以中國、台灣面板廠為主，因此韓廠轉變 LCD 布局計劃，對整體產業影響程度不大。

根據市調機構群智諮詢 (Sigmaintell) 指出，11 月因 IT 面板需求強勁，擠壓電視面板產能，加上購物節等備貨需求，平均電視面板漲幅達 2-5 美元，預期 12 月將延續小漲格局。

群智諮詢預期，12 月 32 吋電視面板價格將持平 11 月，39.5-43 吋則有 1-2 美元漲幅，主流 50 吋電視面板則收斂至 5 美元以內，55 吋以上大尺寸電視面板也將保持 3 美元以內漲幅。

三星顯示器則已對外宣布，將原定年底退出 LCD 生產計畫，遞延一季至明年第 1 季底執行，LGD 也將南韓境內 LCD 面板廠關廠計劃順延至明年，相關人士透露，韓廠延遲關廠原因，是因應疫情影響對 LCD 面板需求增加所致，但三星仍將在明年 2 月確認生產設備最終買家，並在 3 月以前關閉 LCD 產線。