南韓爆第三波疫情 新增583人確診 多數集中首爾

南韓的新冠肺炎 (COVID-19) 確診在 26 日 (週四) 新增 583 人，是今年 3 月以來最高。目前南韓國內發生第三波疫情，當局也再度實施嚴格的行動管制。

根據韓國疾病管理廳 (KDCA) 說法，南韓國內的單日肺炎確診，自今年 3 月 6 日以來又再度突破 500 人大關。

當初南韓國內的大規模群聚感染是集中在宗教團體發生，但是近來可在首爾及其近郊的辦公室、學校、健身房，以及小型集會等觀察到群聚感染的發生。要追查感染途徑及防堵病毒的進一步擴散，也變得更加困難。

韓國保健福祉部長朴凌厚呼籲南韓社會注重防疫，警告大眾「新冠病毒已走到你及你的家人身邊」。

南韓當局為強化防疫作為，在本週已針對首爾及其週遭地區，再度導入保持社交距離等相關措施。

在一個多月前，南韓當局才剛鬆綁在防疫上的嚴格規定，然而有部分專家認為政府決定操之過早。

南韓軍方也因為部隊陸續發生群聚感染，下令於 10 天內禁止休假。

下個月 3 日即將迎來大學入學考試，南韓當局也敦促學生們盡量避免進出補習班。這也是因為在年輕人之間，無症狀案例偏多的緣故。

新增案例當中有 553 例屬國內確診，其中有近 73% 是首爾首都圈的患者。

而截至目前，南韓已累計 3 萬 2318 人確診、515 人死亡。