軍民融合推行下 研究機構：未來與解放軍無直接關聯中企也將遭殃

川普政府上月發布行政命令，禁止美國投資中國解放軍的相關企業，週一 (30 日) 再傳出中芯國際和中海油或成為美方的下個目標。對此，投資研究機構 TS Lombard 表示，在軍民融合政策推行下，未來恐越來越多與解放軍無直接關聯的中企面臨制裁威脅。

《路透社》上週報導，川普政府即將宣布 89 家中國航太及其他企業具有中國軍方背景，從而限制它們向美國購買一系列產品和技術，昨日報導再傳出，含中國最大晶圓代工廠中芯國際在內等 4 家中企即將被列入國防部黑名單。

TS Lombard 發布報告稱，黑名單當中有許多企業是中國「一帶一路」的倡議核心，其中，美國投資人對中國交通建設公司、中國建築集團、中國鐵建和中國電信的風險敞口最大。

TS Lombard 表示，雖然大型國企為名單大宗，其中仍不乏與中國軍方簽訂長期合約的私營企業，例如華為和海康威視。

為了提高國防和軍事效率，中國上月在中共五中全會宣布的十四五計畫中重申軍民融合的急迫性。

長遠來看，TS Lombard 擔憂在中國推動商業及軍事科技協同體系運作之下，將有更多私營企業遭到中國解放軍收編，代表未來對具軍事背景中企的定義將更加廣泛，沒有直接關聯的企業最終也可能遭美國納入名單。

「投資人面臨的風險在於，美國對解放軍相關企業的定義將更加廣泛，既使本身業務並非軍事性，未來向中國解放軍和武裝警察提供食品或醫療用品的企業實體也可能包含在內。」TS Lombard 報告稱。

黑名單將拜登政府置於兩難處境

隨著川普在卸任前不斷擴大制裁力道，美國戰略與國際研究中心的資深顧問 William Reinsch 認為，拜登可能會希望在上任後的前 6 個月試圖修復與北京政府的關係。

然而，川普離任前將更多中國公司納入名單當中，短期內將使一切變得更糟，並將拜登推向更尷尬的位置。

Reinsch 稱：「由於該名單是依據國家安全來制定的，拜登不希望被外界認為其對中國放低姿態，他既不願意加大制裁力道，也不願意刪除既有內容，因此將陷入困境。」