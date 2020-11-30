疫情衝擊下 多家南韓製造廠被迫暫停生產線

儘管近期以來新冠肺炎疫苗的研發進展佳，但是不少南韓大廠，諸如起亞汽車、三星電子等公司，仍傳出因旗下員工確診使得生產線被迫暫停的消息，企業對於疫情所造成的生產損失擔憂也日益增加。

新冠肺炎疫情爆發後，對南韓當地製造商的生產和銷售帶來衝擊。南韓第二大車廠起亞汽車 (Kia Motor) 發言人在週一 (30 日) 表示，在該公司發現位於首爾以南 330 公里處的光州內三個廠區中的，4 名生產線員工確診新冠肺炎後，其中兩個廠區已經暫停生產。目前該公司讓光州 1 號和 2 號廠白天工作的員工待在家中，由值夜班的員工接替工作。

起亞汽車旗下有用 K5 轎車和 Sorento SUV 等多種車款，今年以來就已傳出當地工廠多名員工確診新冠肺炎的消息，也使得出貨量受到衝擊。起亞汽車在南韓有 8 間工廠，光明市有 2 座，華城有 3 座，光州有 3 座，海外也有 7 座工廠，分別位在中國、美國、斯洛伐克、墨西哥和印度。起亞汽車在全球的總產量約為 384 萬輛汽車。

另一方面，全球領先的智慧手機和晶片製造商三星電子 (Samsung) 也在週一得知旗下光州廠區內冰箱生產線的兩名員工確診後，暫停了生產。今年以來，三星電子也傳出了多位員工確診的消息。數據顯示，三星電子在全球共擁有 37 座工廠，其中 31 座在海外。

此外，LG 化學也傳出旗下其位於首爾以南 140 公里的清州市的梧倉邑工廠出現 5 例確診病例。不過該公司發言人表示，由於這 5 名確診員工是在遠離生產線的另一棟大樓中的辦公室員工，生產線不受影響。

該公司也表示，正在盡最大的努力來防止疫情影響其生產，方法是讓員工輪流在家上班、休假和縮短工作時間等。LG 化學擁有 13 家國內工廠，在亞洲、波蘭和美國擁有 22 座海外工廠。

據南韓疾病管理本部的數據顯示，週一南韓新增確診病例數為 438 例，使該國總病例數增加到 34,201 例。