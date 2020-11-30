中國電動車市回溫 寧德時代重返全球車用電池市場龍頭

中國寧德時代 (CATL)(300750-CN) 近來以些微之差超越南韓 LG 化學 (051915-KR)，在全球電動車用的電池市占率奪冠。預估如此情況仍將持續一段時日。

根據電子版《韓國經濟新聞》30 日 (週一) 報導，南韓 LG 化學雖然自今年 3 月以來，就一直穩坐全球電動車用電池的市占寶座，然而近來已經被中國寧德時代擠下。

該則報導提到，依據市調公司 SNE Research 於 29 日所公布的數據，2020 年前三季搭載在電動車上頭的電池使用量，寧德時代累計達 19.2GWh 高於 LG 化學的 18.9GWh，奪下全球市占冠軍。以市占率來看，寧德化學達 23.1%，以些微差距領先 LG 化學的 22.9%。

同時期日本 Panasonic(6752-JP) 電池使用量達 17.6GWh、市占率 21.2%，依然在市場排名第三。第四名是三星 SDI(006400-KR)，電池使用量達 5.1GWh、市占率 6.2%。第五名是 SK Innovation(096770-KR)，電池使用量達 4.6GWh、市占率 5.5%。

在全球的電動車用電池市場，寧德時代、LG 化學、Panasonic 這三家主要廠商，共拿下大約 67% 的市場占有率，並進行著相當激烈的龍頭之爭。

過去在 2017 至 2019 年，寧德時代基於中國市場的內需優勢，連續三年守住冠軍頭銜。不過在進入 2020 年之後，LG 化學又再度重返冠軍寶座。

LG 化學在電池市場的業績成長，與歐洲電動車市場有著極大關聯。今年在肺炎疫情干擾還有中國的新能源車購車補助縮水的這段期間，歐盟國家大刀闊斧的施行友善環境的各項政策，這也使得在當地電池市場具有強項的 LG 化學趁勢搶進。

然而在時序進入 8 月之後，由於中國電動車市場的銷售回溫，寧德時代又再度於電池市場抬頭。