歐盟預期2025年實現電動車電池供應自給自足

歐盟委員會副主席 Maros Sefcovic 週二 (24 日) 表示，至 2025 年，歐盟將能生產足夠的電池，以供應快速成長的電動車 (EV) 需求，且無須再依賴進口。

作為 2050 年實現氣候中立計劃的一部分，歐盟希望加速綠色產業在地生產，包括製造低碳鋼鐵的氫燃料和清潔汽車的電池。

Sefcovic 在歐洲電池發展會議上表示，他相信，歐盟有能力在 2025 年生產足夠電池滿足歐洲汽車業需求，甚至可以建立出口能力。

目前，中國佔全球約 80% 的鋰離子電池產量，不過歐洲的產能正迅速擴張。

歐洲目前有 15 座大型電池工廠正在建設中，包括瑞典公司 Northvolt 在瑞典和德國的工廠、中國電池製造商寧德時代 (CATL) 在德國的工廠以及南韓公司 SK Innovation 在匈牙利的工廠。

Sefcovic 指出，到了 2025 年，歐洲的電池製造設施將生產足夠的電池，並可為至少 600 萬輛電動車供電。

據 NGO Transport & Environment 的數據顯示，儘管新冠肺炎疫情使得歐洲地區整體汽車銷量直線下滑，但今年歐洲電動車和插電式混合動力汽車的總銷量預計仍將翻倍成長，達 100 萬輛。

歐盟委員會預計，到 2025 年，歐洲道路上將有 1300 萬輛低碳車輛。

瑞典電池製造商 Northvolt 副總裁 Jesper Wigardt 表示：「我們需要進一步的大量投資，以建立完整的歐洲供應鏈以及足夠支撐電池工廠的勞動力市場。」

歐盟將在下個月將提出電池碳足跡的標準，另一方面，一個歐盟公私部門合作聯盟也計畫增加製造電池製造所需原材料的國內供應。