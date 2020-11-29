就是不想買股票？這些債券也不會輸

疫苗連傳好消息，市場預期經濟前景終究會快速恢復，美股標普 500 指數從 10 月底以來快速反彈了近 11%。對於不喜歡或不敢買股票型基金的投資人，還有什麼選擇？

1. 利多消息頻傳，股市波動大引人卻步

雖然市場上漲大家都喜歡，然而，股票高度波動的特性，卻令許多人為之卻步。其實，部分投資人偏愛債券資產並不是沒有道理，因為債券清償順位優先的特性，通常波動都比股票低。以過去的資料來看，債券的最大下跌幅度也僅有約股票的 70%，難怪債券資產深受穩健投資人的喜愛。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，績效以美元計算，指數採標普 500 與美銀美林各債券總報酬指數，資料期間 1990 - 2020。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

2. 選這些債券，也可以參與股市漲幅

想要參與股市漲幅的債券愛好者，可以透過與景氣相關度比較高的債券資產，來參與目前的市場行情。在各類債券之中，全球可轉債和全球高收益債券都是與美國股市有高度相關的資產。而相關性較低的債券，如全球投資級債和全球政府債，則較適合用來添加投資組合的抗跌力。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，指數採標普 500 與美銀美林各債券總報酬指數，資料期間 2000/11/26 – 2020/11/25。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

3. 考量報酬風險比，這兩個債券不會輸股市

全球高收益債、全球可轉債這兩類債券過去的滾動 3 年平均報酬率為 22%、20%，更勝全球股票的 16%，5 年的數字甚至更好。而且，波動度也低於全球股票的標準差。以報酬風險比的角度來看，選擇這兩類債券來參與市場，是聰明的選擇。

資料來源：Bloomberg，「鉅亨買基金」整理，指數採標普 500 與美銀美林各債券總報酬指數，報酬率為滾動 3、5 年平均值，報酬率以美元計算，資料期間 1997/12 – 2020/10。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

如果可以接受承擔一些風險的人，也可以透過混合這三類資產來達到更好的投資效果，僅犧牲一點點的投資報酬率，但達到一樣或甚至更好的夏普值效果。

資料來源：MorningStar，「鉅亨買基金」整理，指數採標普 500 與美銀美林各債券總報酬指數，報酬率為滾動 3、5 年平均值，報酬率以美元計算，資料截至 2020/10/31。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

透過全球高收益債、可轉債，也能參與景氣復甦潮

債券商品擁有比股票更好的下檔保護，在非升息和非通膨失控的環境下，選擇債券投資是穩健投資人的好選擇。全球高收益債、全球可轉債都是與景氣連動較高的債券類別，因此選擇投資此種基金也能用相對平穩的方式，參與未來市場上漲的機會。

鉅亨精選基金

>> 安聯收益成長基金 - AT 累積類股 (美元)

>> 貝萊德環球高收益債券基金 A2 美元

>> 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 (美元)A1 - 累積

「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

各銷售機構備有基金公開說明書及投資人須知，歡迎索取。有關基金應負擔之費用（境外基金含分銷費用），已揭露於基金之公開說明書或投資人須知中，投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

鉅亨證券投資顧問股份有限公司 │ 客服信箱：cs@anuegroup.com.tw

公司地址：台北市信義區松仁路 89 號 2 樓 A-2 室 │ 服務專線：(02)2720-8126 │ 服務時間：09:00-17:00