年漲600%！特斯拉市值巨獸狂衝 躍身全美前六大企業

週五 (27 日) 特斯拉市值超車股神巴菲特旗下的波克夏海瑟威，一躍成為全美第六大公司。

儘管近期特斯拉品管利空消息不斷，投資人持續買單特斯拉下月納入標普 500 ，特斯拉 (TSLA-US) 週五買氣持續長虹，盤中一度來到 598.78 美元，其股價上漲 2.05% 至每股 585.76 美元，再度刷下歷史新高。

特斯拉將成為過去十年來標普納入的最龐大企業，年初至今特斯拉已上漲 600%，市值約 5552.42 億美元，贏過股神巴菲特的波克夏 (市值為 5430 億美元)。

特斯拉目前市值僅次於蘋果 (AAPL-US)、微軟 (MSFT-US) 、亞馬遜 (AMZN-US)、Alphabet (GOOGL-US) 和臉書 (FB-US) 。

特斯拉市值巨獸狂衝 躍身全美前六大企業 (圖片：AFP)

特斯拉也是近期交易的個股榜首，根據 Refinitiv 數據，在截至週二的五個交易日內，每個交易日買賣特斯拉股票近 260 億美元，幾乎占美國交易所交易股票的 8%，超過了同期亞馬遜、蘋果的交易總值。

特斯拉計劃明年開始在中國上海投資 640 萬美元建造生產電動車充電樁，預計明年 2 月完工，年產能約 1 萬台。特斯拉還計畫在歐洲德國柏林打造第一座製造基地，預期明年中量產，以建立全球最大的電池廠。

繼上月 23 日特斯拉在中國召回近 4.8 萬輛 Model S 和 Model X 車型，本週三美國電動汽車大廠特斯拉品管再度出包，宣布在美國召回逾 9000 輛電動汽車。

本周五又再度傳出，中國監管單位要求，特斯拉召回 2016 年 3 月 16 日至 2016 年 7 月 31 日進口中國的 Model X，約 870 輛，這些車存在車頂前飾板黏著不佳問題。