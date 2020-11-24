新里程碑！特斯拉市值首度飆破 5000 億美元

週二 (24 日) 美股早盤時段，特斯拉市值首度飆破 5000 億美元，再度創下新的里程碑，目前全球前九大汽車製造商市值總和都還略遜特斯拉。

特斯拉昨日創盤中、收盤歷史新高後，週二 (24 日) 特斯拉 (TSLA-US) 開盤即飆升逾 3% 再寫新高，暫報每股 538.435 美元，其市值首度飆破 5000 億美元。

週二早盤，特斯拉市值首度飆破 5000 億美元 (圖片：鉅亨網)

相比之下，全球前九大汽車製造商市值總合僅約 4806.2 億美元。特斯拉市值幾乎是大眾 (Volkswagen) 的五倍，比通用汽車 (GM-US) 高 7 倍以上，比福特汽車 (F-US) 高出 14 倍。

特斯拉今年漲勢銳不可擋，今年一月特斯拉成為第一家市值達 1000 億美元的美國汽車製造商後，迄今其股價已翻漲五倍多，主要有眾多利多因素推動。

今年十月特斯拉宣布已連續第五個季度實現盈利，第三季度交付創紀錄的 139300 輛汽車，新冠疫情下還能繳出亮眼的成績單令華爾街瞠目結舌。

上週標普道瓊指數公司宣布 12 月 21 日開市前將特斯拉納入標普 500 指數，外界料特斯拉即將成為該指數十大最有價值公司之一，促使特斯拉股價更水漲船高。

特斯拉 CEO 馬斯克躍身成為全球第二大富豪 (圖片：AFP)

這項消息讓特斯拉 CEO 馬斯克提早領到聖誕節大禮，今年以來馬斯克財富暴增 1003 億美元，週一收盤價來看，馬斯克已軟創辦人比爾蓋茲，躍身成為全球第二大富豪，僅落後亞馬遜執行長貝佐斯。