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〈美股早盤〉風險情緒佳 道瓊早盤再漲百點 金價摜破1800美元支撐點

〈美股早盤〉風險情緒佳 道瓊早盤再漲百點 金價摜破1800美元支撐點 (圖：AFP)
〈美股早盤〉風險情緒佳 道瓊早盤再漲百點 金價摜破1800美元支撐點 (圖：AFP)

受惠於政治不確定性減少以及疫苗利好，美股週五 (27 日) 開盤小漲，道瓊工業指數早盤漲逾百點或 0.5% ，標普 500 指數漲 0.4％，那斯達克指數漲 0.6％，費半漲 1.4％。黃金期貨摜破 1800 美元支撐點，市場風險情緒轉好。

美國總統川普週四 (26 日) 表示，若選舉人團 12 月投票支持拜登 (Joe Biden)，他將交出政權並離開白宮，儘管川普重申大選充斥舞弊行為，此番言論仍幫助削減政治不確定性。

此外，黑色星期五為美國重要的假期購物季拉開序幕，投資人將以電商和行動數據等指標作為衡量消費者信心的依據。

疫情部分，美國新冠病毒住院數在週四 (26 日) 突破 9 萬人，創下新高，新增確診數超過 11 萬例。儘管美國各地感染數持續上升，且經濟數據顯示復甦腳步已放緩，但本週市場表現依舊活躍，道瓊、標普 500 指數及羅素 1000 指數均突破歷史新高。

華爾街恐慌指數 (VIX) 週五 (27 日) 跌至疫情爆發以來最低，為今年 2 月以來首度跌破 20。紐約 Comex 12 月交割黃金期貨一路跌破 1800 大關，跌幅 1.8%，顯示市場風險情緒轉好。

大宗商品市場部分，因市場預期中國需求將增加，加上近期全球庫存減少，12 月交割的銅期貨價格漲近 2.5％，創 2014 年以來最高。

週五 (27 日) 美股將於台北時間凌晨 1 時提早收盤。

截至台北時間週五 (27 日)22 時許：
  • 道瓊指數上漲 136.57 點或 0.46%，暫報 30009.04 點
  • 那斯達克上漲 74.54 點或 0.62%，暫報 12168.94 點
  • 標普 500 指數上漲 13.46 點或 0.37%，暫報 3643.11 點
  • 費半上漲 36.51 點或 1.40%，暫報 2636.76 點
  • 台積電 ADR 上漲 1.41% 至每股 98.86 美元
  • 十年期美債殖利率下跌至 0.864%
  • 紐約輕原油下跌 1.14% 至每桶 45.19 美元
  • 布蘭特原油下跌 1.38% 至每桶 47.94 美元
  • 黃金下跌 1.83% 至每盎司 1778.00 美元
  • 美元指數下跌 0.10% 至 91.87 點  
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)
焦點個股：

阿斯利康 (AZN-US) 早盤下跌 1.92％，至 51.59 美元

為消除外界對其疫苗試驗的疑慮，阿斯利康執行長 Pascal Soriot 表示，該公司將啟動新一輪的全球試驗，以較低的劑量來測試疫苗的有效性，鑑於療效很高，Soriot 稱新研究進行可能更快。

阿斯利康本週一 (23 日) 公布與牛津大學合作研發的新冠疫苗臨床試驗結果，兩種劑量方案的試驗結果顯示疫苗平均有效性達到 70.4%，其劑量越少效果越好的消息備受學界質疑。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.26％，至 148.70 美元

受疫情影響，迪士尼在提交給 SEC 的文件中表示，明年上半年將裁員 3.2 萬人，高於 9 月時宣布的 2.8 萬人，遭裁減的人力主要來自迪士尼主題樂園、體驗和產品部門。

另外，截至 10 月 3 日，迪士尼共有 3.7 萬名員工仍處於休假狀態。

西班牙外換銀行 (BBVA-US) 早盤上漲 3.15％，至 4.59 美元

因雙方無法在收購條款達成共識，西班牙外換銀行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) 與薩瓦德爾銀行 (Banco de Sabadell SA) 的收購談判宣布破局。

兩家銀行本月 16 日宣布啟動收購談判，盼在疫情打擊下加速西班牙銀行業整合，創建西班牙第二大銀行。

每日關鍵經濟數據：

華爾街分析：

Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 表示，美國仍有許多確診案例和限制，很多活動將再度陷入停滯。他認為，這可能對 11 月非農就業報告帶來影響。

Natixis Investment Solutions 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示，對許多零售商來說，今年是相當艱難的一年，有鑑於此，他們肯定會希望能夠迎頭趕上。Dwek 認為黑色星期五將為經濟數據帶來良好的影響。

脫歐大限逐日逼近，英國和歐盟的貿易談判仍持續進行。CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，英國脫歐和三級防疫制度的不確定性已更加嚴峻，甚至超過任何與疫苗相關的樂觀情緒。

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