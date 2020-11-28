懸吊出問題？美當局對11.5萬輛特斯拉電動車展開調查

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 週五 (27 日) 表示，自收到逾 40 件汽車懸吊安全問題的投訴後，目前已經對約 11.5 萬輛特斯拉 (TSLA-US) 電動車展開調查。

NHTSA 將對 2015 年至 2017 年的 Model S ，以及 2016 年至 2017 年的 Model X 車款進行初步調查。

根據 NHTSA ，特斯拉曾於 2017 年 2 月公告表示旗下車款有懸吊連桿故障的情形，某些電動車前叉連接上出現問題，可能不符合特斯拉強度規格，萬一發生前懸吊連桿故障，駕駛雖仍然可保持車輛的控制，但輪胎可能會接觸到輪拱。

NHTSA 表示，所有投訴有 32 起懸吊故障是在低速停車時所發生，而有 11 起是在駕駛中發生的，另外 8 件投訴則與懸吊連桿問題有關。NHTSA 表示，最近類似的投訴增加，過去三個月內已有 3 起案例是在高速公路高速行駛時發生故障。

上週五 (20 日) 有特斯拉用戶針對特斯拉的 Model S 與 Model X 車款懸架問題，向加州美國地方法院提起集體訴訟，主張特斯拉汽車存在缺陷，恐導致前後懸吊零件故障。

NHTSA 當時已表示將調查特斯拉 15.9 萬輛 Model S 和 Model X 車型，並升級為工程分析調查，若進一步發現車體問題，有可能要求特斯拉強制召回車輛。

本週特斯拉已因 NHTSA 調查發現其車頂飾條以及方向盤螺栓加裝不當，宣布召回 9500 輛 2016 年製的 Model X 和 Model Y 車型，此外，據法新社報導，中國也有 870 輛 Model X 因同樣問題遭監管機構調查並要求特斯拉召回。