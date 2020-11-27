德銀：疫苗將助明年全球經濟復甦 但仍有兩大潛在風險

德意志銀行 (Deutsche Bank) 本週上調 2021 年全球經濟成長前景，但警告說，兩個主要風險仍可能破壞新冠 (COVID-19) 危機後的經濟復甦。

近期各疫苗研發公司都發表了高於預期的成果，德意志銀行集團首席經濟學家 David Folkerts-Landau 表示，由於有效率處於預期下的最高水準，這使得經濟回到常軌的速度，會比 1 個月前的預期要快得多，到 2021 年年底，新冠病毒可能不再對日常生活產生太大影響。

德意志銀行表示，隨著疫苗的到來，全球 GDP 可能在明年第 2 季時回到疫情前水準。

德意志銀行預估，2020 年全球 GDP 將萎縮 3.7%，其中美國經濟萎縮 3.6%，歐元區萎縮 7.4%。到 2021 年，美國經濟將增長 4%，歐元區經濟將反彈 5.6%，中國經濟將成長 9.5%。

增長中仍存兩大風險

不過，這家德國銀行警告說，存在兩種可能使經濟蒙上陰影的關鍵風險。

第一個風險是隨著冬季的來臨，帶來控制病毒曲線的挑戰，以及疫苗生產、分發和公眾接受可能的延誤。

世界衛生組織 (WHO) 早在 2019 年就警告，「疫苗接種遲疑」是對全球健康的十大威脅之一。

第二個主要風險來自可能的金融破壞，因為全球央行和財政當局已經採取了激進的行動，來應對由疫情引起的經濟危機，特別在美國及歐洲。

德銀認為，貨幣和財政政策刺激措施達到的極端情況，造成資產被高估、債務水準攀升，從而導致金融破壞的風險日益增加。

德意志銀行表示，其市場觀點與之前的報告沒有改變，即標普 500 指數已被充分定價，歐股反而有望見到罕見的好表現。