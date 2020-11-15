高盛：2021年美國經濟將加速復甦 但「變好前會變得更糟」

高盛（Goldman Sachs）認為美國經濟在 2021 年會強勁復甦，但「變好前會變得更糟」，主因是進入冬天，第三波新冠疫情恐隨氣溫降低加速惡化，成為復甦重大障礙。

高盛經濟學家 David Mericle 在報告中指出，明年美國 GDP 將以 5.3% 加速增長，高於美國聯準會的預估中值 4%。但復甦腳步可能在變好之前會變得更糟。目前，美國的財政支持已近枯竭，使得今年剩餘時間的可支配收入下降。但最大的風險是，第三波新冠疫情可能會隨著氣溫降低而惡化。

最近幾周美國新冠病例再度激增，甚至在 13 日單日新增病例突破 15 萬大關，讓許多州的醫療照護體系面臨緊繃。

好消息是，上週輝瑞宣布新冠疫苗試驗有效率超過 90%，大大提高了人們對疫情結束的希望。David Mericle 表示，若該疫苗在 2021 年初獲得批准，則最容易受感染的人群將首先接種，經濟就會加快腳步復甦。

此外，高盛也預期企業招聘將會加速，今年年底的失業率將從目前的 6.9% 降至 5.3%。

高盛表示，失業率下降取決於美國國會是否採取額外財政刺激措施，在預期的「分裂政府」情況下，刺激規模可能約為 1 兆美元。如果民主黨人拿下參眾兩院，規模則可能達到 2.5 兆美元。