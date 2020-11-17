第四季線上廣告加速復甦 小摩：臉書受益最大

摩根大通分析師 Doug Anmuth 認為，隨著線上廣告的復甦，臉書 (FB-US) 將明顯受益。

Anmuth 寫道，即使新冠疫情已經進入了新危險階段，全球各地實施封鎖限制，但第四季線上廣告市場似乎仍持續加速成長，其他廣告巨擘如谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 和 Snap (SNAP-US) 均受益於這波反彈，一如投資者在這些公司 10 月公布的財報所見，但其中臉書受益最為明顯。

臉書現在擁有超過 1000 萬名廣告商，第三季所有地區的營收均加速成長。

Anmuth 將其臉書目標價自 315 美元提升至 330 美元，並重申其「增持」評級。臉書週一股價僅小升 0.73% 至 278.96 美元，今年迄今股價上漲近 36%，同期 S&P 500 指數漲幅僅約 12%。

然而，明年對臉書來說並非一帆風順，因為臉書曾提到，蘋果 (AAPL-US) iOS 14 變更廣告追蹤技術將對公司造成衝擊。Anmuth 寫道，這樣的變動對臉書的 Audience Network 衝擊最大，但他估計 Audience Network 只是公司整體業務中的一小部分。

(Audience Network 可讓廣告商將臉書和 Instagram 行銷活動拓展至整個網路，並延伸到上千個高品質網站和 app。)

Anmuth 表示正密切關注透過臉書 Shops 和 Instagram 結帳 (checkout) 之間的電商整合，他估計這將推動 2021 年有更多廣告支出。他預期臉書在 Groups 內推出廣告，以及在 Instagram Reels 上推出類似抖音的產品。

臉書也計畫 2021 年推出智慧眼鏡，朝著其製造 AR 眼鏡的終極目標邁進。

臉書在上個月舉行的第三季財報電話會議上提到，線上商務事業是臉書最大垂直業務，但目前尚不清楚新冠病毒對大眾消費的影響程度高低。

儘管臉書在公布財報後股價下跌，但 Anmuth 寫道，投資者所見的主要問題是一些營收的不確定性、2021 年費用增加的前景，這些問題都比投資者預期來得容易處理。