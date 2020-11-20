IMF警告疫情回升拖累復甦動能 勿過早收回刺激

國際貨幣基金 (IMF) 周四發布報告，警告新冠肺炎疫情反撲，正使全球經濟復甦浮現失去動能的跡象，各國需要更多經濟援助，千萬不要過早收回刺激。

IMF 在報告中說：「全球經濟活動自 6 月起回升，但跡象顯示復甦動能正在流失，危機可能留下深刻、不均的傷疤。不確定性和風險異常地高。」

IMF 在報告中指出，資產價格居高不下，已經與實體經濟脫鉤，對金融穩定構成潛在威脅。

G20 領導人本周末將參加由沙烏地阿拉伯主持的虛擬高峰會。根據彭博取得的 G20 公報草案，「復甦不均、高度不確定性，而且面臨居高不下的下行風險，包括某些經濟體疫情反撲。我們將繼續使用所有政策工具，以保障民眾生命、就業和所得，並且支持全球經濟復甦，強化金融體系的韌性。」

儘管峰會登場前，全球疫苗研發陸續傳出捷報，但 IMF 總裁喬治艾娃 (Kristalina Georgieva) 警告，新一波感染症在拖累全球經濟，G20 經濟體應該保持刺激措施。

她說：「經濟正在失去動能，我們想要傳達給各位領袖的第一個訊息是：不要過早收回經濟支持。」

美國周四傳出參院共和黨人同意重返談判桌，和民主黨人展開新一輪刺激磋商；考量到美國國會 3 月通過的不少援助措施將在年底到期，許多民眾將面臨財務挑戰。

另一方面，規模 7500 億歐元的歐盟復甦基金暫時擱置，因為波蘭、匈牙利兩國反對紓困計畫附帶的條件。