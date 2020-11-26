〈紐約匯市〉感恩節假期將至 經濟數據好壞參半 美元跌到三個月低點 

美元兌一籃子貨幣周三 (25 日) 跌破近期的關鍵支撐價位，觸及三個月低點，美國最新經濟數據好壞參半，打壓由風險胃納帶動的美股漲勢，但對美元影響不大，投資人似乎更關注感恩節假期前的倉位調整。

美元指數周三紐約尾盤下跌 0.14% 至 91.999，盤中稍早一度低至 91.927。過去幾個交易日來，美元大致守住約 92 的關鍵支撐價位。

最新數據顯示美國經濟前景好壞參半，由於疫情反撲和新的防疫限制促使企業裁員，上周首次申請失業救濟金人數連兩周增加，但是 10 月消費者支出和企業設備投資高於分析師所料，顯示第 4 季經濟有個穩健的開始。

Action Economics 全球貨幣分析執行董事 Ronald Simpson 說：「今日美國數據好壞參半，對美元的影響不大，交易員似乎更關注感恩節假期前的倉位調整。」

美國股市將在美東時間周四 (26 日) 感恩節休市一天，周五 (27 日) 黑色星期五則提早到下午 1 點（台灣凌晨 2 時）收盤。

美國聯準會 (Fed) 公布的 11 月會議紀錄顯示，決策官員在會中討論調整資產購買計畫，若有必要會採取行動，為市場和經濟提供更多支持；但官員並未談到調整時機，只說會「比較快」。

由於市場預料未來數年間美國利率都將保持在紀錄低點，美元近幾個月來壟罩在壓力下，加上疫苗研發出現進展、Fed 前主席葉倫將擔任下一任財長，緩解兩大不確定性，並提振市場對較高風險貨幣的胃納。

美元兌日圓變動不大，歐元兌美元小幅升值。

英鎊周三略升，英國財政大臣 Rishi Sunak 表示，英國本財政年度將借貸近 4,000 億英鎊 (5334 億美元)，預估 2020 年經濟將萎縮 11.3%，是自 1709 年以來的最劇烈的經濟收縮，明年回升 5.5%。

比特幣續漲，報 19,049.13 美元，目前略低於 2017 年 12 月創下的 19,666 美元的紀錄。

截至週四 (26 日) 台灣時間約 6:00 價格：