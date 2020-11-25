〈每日外資外匯觀點〉葉倫接財長 強勢美元回得來嗎？

新冠疫苗研發取得進展、拜登入主白宮開始正式過渡程序，美國大選不確定性降低下，投資人轉向風險較高資產，周二美股全面大漲，金價暴跌至 1800 美元附近，美元指數下跌 0.41%；周三亞洲盤交易時間美元指數持續走弱至 92.1132 附近，本日關注聯準會會議紀要及美國 GDP 等重要數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 表示，疫苗研發的成果引發市場對經濟復甦的樂觀情緒升高，對未來政治的擔憂稍減，使得市場對避險資產的需求大降。

美國總務管理局 (GSA) 開綠燈，拜登啟動入主白宮過渡程序，提名前聯準會主席葉倫為財政部長。美國財政策部歷來負責美元事務，外匯市場對葉倫接財長後恢復強勢美元政策的預期升高。

Medley global Advisors 全球宏觀策略主管 Ben Emons 指出，葉倫在擔任聯準會主席期間，聯準會政策的不確定性推動了美元走強，預期葉倫的經驗可能為美元製定更連貫的政策。

華爾街近期愈來愈有共識，美元已進入長期疲軟期，渣打銀行外匯策略主管 Steven Barrow 預期美元將在拜登任期內下跌，美元政策問題雖具有一定的重要性，但更重要的是，發達國家幾乎不存在外匯干預的時代可能即將結束。

《美元陷阱》一書的作者 Eswar Prasad 則認為，葉倫可能不會強力闡明對美元的特定政策，因為國內財政政策對美國的復甦更為重要，而且試圖控制或壓抑匯率的價值不應成為主要優先事項。

荷蘭國際集團表示，本周因美國感恩節假期到來將限制流動性，但由於美元指數已跌到近四個月的低檔區，在交易量縮下，下跌的趨勢可能會很脆弱。